Σλοβενία: Αρνητές εισέβαλαν στο στούντιο της δημόσιας τηλεόρασης (vid)

Μια ομάδα αρνητών του κορωνοϊού και ακτιβιστών κατά του εμβολιασμού εισέβαλαν αργά χθες, Παρασκευή, το βράδυ στο κτίριο που στεγάζει τη δημόσια τηλεόραση της Σλοβενίας και ζήτησαν να μεταδοθούν οι απόψεις τους.

#Slovenia, 2021:#NoMask #antivaxxers blabbering about “genocide” force their way into a national TV, after months of loud lunatic “demonstrations” right in front of the TV hq.

Unf*ckingbelievable (that this happens, that such “protests” are even allowed).

The VERY Dark Ages.

🤦🏻‍♂️ https://t.co/yryT9T1jMA

— Andrea F (@ThisIsAndreaF) September 3, 2021