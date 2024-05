Στήριξη Έλον Μασκ σε Τραμπ: Η καταδίκη είχε πολιτικά κίνητρα

Mε ανάρτηση του ο ιδιοκτήτης του X, Έλον Μασκ τάσσσεται υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ, μετά την καταδίκη του για την υπόθεση Στόρμι Ντάνιελς.

O Έλον Μασκ, αναδημοσίευσε άλλο Tweet στο οποίο αναφερόταν ότι «εδώ δεν έχει καταδικαστεί πρόεδρος για το Ιράκ ή το Αφγανιστάν, αλλά γιατί δωροδοκήθηκε μια πορνοστάρ» και προσέθεσε: «Πράγματι, έγινε σήμερα μεγάλη ζημιά στην εμπιστοσύνη του κοινού στην αμερικανική δικαιοσύνη».

Για να συνεχίσει: «Εάν ένας πρώην Πρόεδρος μπορεί να καταδικαστεί ποινικά για ένα τόσο ασήμαντο θέμα –με κίνητρο την πολιτική και όχι τη δικαιοσύνη– τότε οποιοσδήποτε κινδυνεύει να έχει παρόμοια μοίρα».

Indeed, great damage was done today to the public’s faith in the American legal system.

If a former President can be criminally convicted over such a trivial matter – motivated by politics, rather than justice – then anyone is at risk of a similar fate. https://t.co/zrHCyIZazh

— Elon Musk (@elonmusk) May 31, 2024