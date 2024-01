Συμφωνίες εκατομμυρίων μεταξύ MME και Τεχνητής Νοημοσύνης με σκοπό το περιεχόμενο

Το νέο μεγάλο στοίχημα για την «εκμάθηση» μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ), ώστε οι άνθρωποι να ρωτούν και οι μηχανές να απαντούν με υψηλό βαθμό αξιοπιστίας, είναι η πρόσβασή τους σε ειδησεογραφικό περιεχόμενο μεγάλων οργανισμών, το οποίο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Για το λόγο αυτό η πρωτοπόρος σήμερα εταιρεία του χώρου OpenAI έχει κλείσει ήδη μεγάλα deals αξίας εκατομμυρίων δολαρίων για τέτοια δικαιώματα.

Οι συμφωνίες με εκδοτικές εταιρείες

Ταυτόχρονα, βρίσκεται σε συνομιλίες με δεκάδες εκδοτικούς οργανισμούς για νέες τέτοιες συμφωνίες. Φέρεται να προσφέρει μάλιστα από 1 έως 5 εκατ. δολάρια το χρόνο για νέα ανάλογα deals, ποσό όμως που θεωρείται αρκετά χαμηλό για τα διεθνή δεδομένα.

Ταυτόχρονα, η OpenAI έχει δεχτεί και μεγάλες αγωγές για τη χρήση ειδησεογραφικού περιεχομένου χωρίς άδεια, ενώ άλλοι εκδότες που δεν έχουν κλείσει συμφωνίες έχουν μπλοκάρει την πρόσβαση εργαλείων της τεχνητής νοημοσύνης στους δικούς τους ιστότοπους.

Το διακύβευμα είναι μεγάλο αφού η νέα αυτή τεχνολογία ΑΙ απειλεί να αλλάξει δραστικά το μοντέλο αλληλεπίδρασης των χρηστών του διαδικτύου με τις εκδοτικές εταιρείες που εμπιστεύονται για την ενημέρωσή τους, αλλά και τον τρόπο –και την εγκυρότητα- πρόσβασης στην πληροφορία μέσω του ΑΙ.

Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές με τα δεδομένα να αλλάζουν κάθε μέρα για την ενημέρωση και την «εκπαίδευση» μοντέλων ΑΙ, όπως τα παρουσιάζει με βάση τις τελευταίες εξελίξεις ο Οικονομικός Ταχυδρόμος:

Τα deals που έχουν κλείσει

Η OpenAI υπέγραψε πρόσφατα πολυετή συμφωνία τέτοια αδειοδότησης με τη μητρική εταιρεία του Politico, αξίας δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Η Axel Springer, η οποία ήταν από τις πρώτες εκδοτικές εταιρείες που προειδοποίησε για τις καταλυτικές επιπτώσεις που θα έχει στον κλάδο η τεχνητή νοημοσύνη, βρίσκεται επίσης πίσω από τους τίτλους Business Insider, Bild και Welt. Σύμφωνα με την εξειδικευμένη έκδοση τεχνολογίας The Verge, το chatbot ChatGPTτης OpenAI θα έχει πρόσβαση μεταξύ άλλων στα συνδρομητικά θέματα του Business Insider αλλά όχι σε συνδρομητικά θέματα του Politico Pro.

Το καλοκαίρι επίσης η OpenAI ανακοίνωσε παρόμοια συμφωνία πρόσβασης σε περιεχόμενο και με το Associated Press για ποσό που δεν έχει γίνει γνωστό. Η μη δημόσια ανακοίνωση ποσών για τέτοιες συμφωνίες είναι κάτι συνηθισμένο στον κλάδο. Με βάση τη συμφωνία, η OpenAI θα μπορεί να εκπαιδεύει μοντέλα ΑΙ με τη χρήση των ρεπορτάζ του ειδησεογραφικού πρακτορείου.

Στο παιχνίδι και η Apple

Την ίδια στιγμή, εκτός από την OpenAI τώρα και η Apple φέρεται να βρίσκεται σε συνομιλίες με εταιρείες μέσων ενημέρωσης, προσφέροντας 50 εκατ. δολάρια στα πλαίσια πολυετούς συμφωνίας για να χρησιμοποιεί τέτοιο περιεχόμενο για την εκμάθηση δικών της μοντέλων ΑΙ, ανέφεραν επίσης πληροφορίες του The Verge.

Όπως όλα δείχνουν τέτοιου είδους συμφωνίες είναι πλέον σημαντικές για το μέλλον της OpenAI και την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης γενικότερα –μέχρι η τεχνολογία πιθανώς να μην χρειάζεται άλλο τέτοιες πληροφορίες αφού θα έχει «μάθει» και θα κάνει τους δικούς της υπολογισμούς.

Τα κυοφορούμενα deals

Η OpenAI, με σημαία το ChatGPT, έχει ξεκινήσει ταυτόχρονα συνομιλίες με δεκάδες εταιρείες μέσων ενημέρωσης για να εξασφαλίσει άδειες ώστε να μπορεί χρησιμοποιεί περιεχόμενό τους για την εκμάθηση τεχνολογιών ΑΙ.

Ειδικές αμερικανικές εκδόσεις που ειδικεύονται στο χώρο της τεχνολογίας όπως το The Information και το The Verge επικαλούνταν πηγές που ανέφεραν ότι η OpenAI, προσφέρει ποσά από 1 έως 5 εκατ δολάρια ετησίως για να πάρει άδεια χρήσης κατοχυρωμένων με πνευματικά δικαιώματα άρθρων και πάσης φύσης άλλων δημοσιευμάτων από εκδοτικούς οργανισμούς. Πρόκειται για ποσά τα οποία, όπως σχολιάζει το «The Information», είναι αρκετά χαμηλά ακόμη και για μικρότερους εκδοτικούς οργανισμούς των ΗΠΑ και της Ευρώπης με αποτέλεσμα να μην είναι καθόλου σίγουρο εάν θα προχωρήσουν τέτοια ντιλ. Το πόκερ τώρα γίνεται όλο και πιο σκληρό.

Η κίνηση αυτή για να βρεθούν οι δύο πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων γίνεται μετά την αγωγή-σταθμό ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων που κατέθεσαν οι New York Times κατά της OpenAI και της Microsoft, οι οποίοι κατηγορούν τις δύο εταιρείες για τη χρήση ειδησεογραφικού περιεχομένου χωρίς άδεια με στόχο την «εκπαίδευση» τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης. Η Microsoft και η OpenAI είναι οι δύο εταιρείες που ελέγχουν το chatbot ChatGPT, με την πρώτη να αποτελεί βασικό επενδυτή της OpenAI έχοντας καταβάλλει 13 δις δολάρια.

Το ποσό εύρους από 1 έως 5 εκατ δολ που προσφέρεται τώρα από την OpenAI σε εκδοτικούς οργανισμούς για άδειες χρήσης πνευματικά κατοχυρωμένου υλικού όπως είναι οι ειδήσεις, αποτελεί μια από τις πρώτες ενδείξεις για το πόσα είναι διατεθειμένες οι εταιρείες ΑΙ να πληρώσουν –σε αυτή τουλάχιστον τη φάση- σε εκδότες, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε τέτοιο περιεχόμενο.

Οι ανησυχίες

Άλλοι όμιλοι που ανησυχούν για τις εξελίξεις και ειδικά για την παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, όπως οι The New York Times, BBC, CNN, Reuters, και η μητρική εταιρεία του The Verge, η Vox Media, αποφάσισαν να μπλοκάρουν το εργαλείο έρευνα πληροφοριών της OpenAI στο διαδίκτυο («web crawler») από το να έχει πρόσβαση σε δικά τους δεδομένα, σύμφωνα με το «The Verge». Αυτό γίνεται μέχρι να πετύχουν κάποια συμφωνία ή να εκτιμήσουν καλύτερα την κατάσταση. Το ενδιαφέρον πάντως για τη νέα τεχνολογία υπάρχει, αφού εταιρείες όπως οι New York Times κοιτάζουν με ενδιαφέρον τις εξελίξεις στο ΑΙ παρά τη δικαστική διαμάχη με την OpenAI, ενώ το Forbes δημιούργησε ήδη μηχανή αναζήτησης ΑΙ για τα δικά του δημοσιεύματα.

Οι νομικές διαμάχες

Καθοριστική εξέλιξη στις ραγδαίες εξελίξεις του μετώπου εκδοτικών και εταιρειών υψηλής τεχνολογίας είναι η αγωγή των New York Times, μιας από τις εταιρείες με τις οποίες είχε από νωρίας συνομιλίες η OpenAI, για χρήση περιεχομένου χωρίς άδεια. Εάν η αμερικανική εφημερίδα κερδίσει το δικαστήριο στο οποίο έχει προσφύγει τότε η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να βρεθεί να καταβάλλει αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια στον εκδοτικό οργανισμό. Επίσης μια νίκη των NYT στο δικαστήριο θα μπορούσε να οδηγήσει σε υποχρέωση της OpenAI να καταστρέψει ότι έχει «μάθει» το ChatGPT από τα δημοσιεύματα των New York Times. Η OpenAI έχει υποστηρίξει ότι το περιεχόμενο που άντλησε από τους NYT δεν αποτελεί απλή ακριβή αναμετάδοσή του.

Οι NYT διαφωνούν υποστηρίζοντας ότι το ChatGPT αντιγράφει αδιακρίτως τη δουλειά των δημοσιογράφων τους.

Τι ζητούν οι NYT

Η προσφυγή των ΝΥΤ στα δικαστήρια έγινε μετά από μήνες άκαρπων διαπραγματεύσεων μεταξύ των τριών εμπλεκόμενων εταιρειών με επίκεντρο τα πνευματικά δικαιώματα, διαπραγματεύσεις που απέτυχαν να καταλήξουν σε συμφωνία, σύμφωνα με τους New York Times.

Όπως αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα σε δημοσίευμά της, «οι New York Times μήνυσαν την OpenAI και τη Microsoft για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων (…) ανοίγοντας νέο μέτωπο στην ολοένα και πιο έντονη νομική μάχη για τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση δημοσιευμένων (δημοσιογραφικών) κομματιών, για την εκπαίδευση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης. Οι Times είναι ο πρώτος μεγάλος αμερικανικός οργανισμός μέσων ενημέρωσης που μήνυσε τις εταιρείες, τους δημιουργούς του ChatGPT και άλλων δημοφιλών πλατφορμών ΑΙ, για θέματα πνευματικών δικαιωμάτων που σχετίζονται με τα γραπτά της έργα».

Η αγωγή υποστηρίζει ότι «εκατομμύρια άρθρα που δημοσιεύθηκαν από τους Times χρησιμοποιήθηκαν για την εκπαίδευση αυτοματοποιημένων chatbot που πλέον ανταγωνίζονται το ειδησεογραφικό μέσο ως πηγή αξιόπιστων πληροφοριών».

Στην αγωγή δεν ζητείται συγκεκριμένη αποζημίωση αλλά αναφέρεται πως οι κατηγορούμενοι θα πρέπει να θεωρηθούν υπεύθυνοι για «δισεκατομμύρια δολάρια σε νόμιμες και πραγματικές ζημιές» που σχετίζονται με την «παράνομη αντιγραφή και χρήση του μοναδικού πολύτιμου περιεχομένου» των New York Times.

Άλλα deals τεχνολογικών εταιρειών για πρόσβαση σε ειδησεογραφικό περιεχόμενο

Τα ποσά που ρίχνει τώρα στο τραπέζι η εταιρεία ΑΙ στις συνομιλίες με εκδοτικούς οργανισμούς δείχνουν να είναι παρόμοια με αυτά που προσέφεραν άλλες τεχνολογικές εταιρείες τα προηγούμενα χρόνια για πρόσβαση σε ειδήσεις –αλλά όχι για τεχνητή νοημοσύνη. Η μητρική εταιρεία του Facebook, η Meta, φέρεται να είχε προσφέρει έως 3 εκατ. δολ ετησίως για να πάρει άδεια για την παρουσίαση ειδήσεων στις ιστοσελίδες της, δείχνουν στοιχεία του The Verge.

Η Google από την πλευρά της, η οποία είναι σήμερα ο απόλυτος κυρίαρχος στην αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο με ποσοστό της τάξης του 90% περίπου, είναι ανακοινώσει το 2020 ότι θα καταβάλλει συνολικά περίπου 1 δις δολάρια για να πάρει δικαιώματα μετάδοσης ειδήσεων από ΜΜΕ όλου του κόσμου. Πριν μερικούς μήνες επίσης η Google ανακοίνωσε συμφωνία αξίας 100 εκατ δολαρίων για τη μετάδοση ειδήσεων από εκδοτικές εταιρείες του Καναδά.

Πηγή ot.gr