Μακελειό στη Μόσχα: Βίντεο από τους πυροβολισμούς – Νεκροί και τραυματίες μετά από πυροβολισμούς σε συναυλιακό χώρο

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε συναυλιακό χώρο κοντά στη Μόσχα, μεταδίδουν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Οι ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, μεταδίδει το IFX επικαλούμενο την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB).

Περισσότερα από 70 ασθενοφόρα έχουν σπεύσει στο σημείο, δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης.

GRAPHIC FOOTAGE

A video has emerged online from inside the music hall at the moment of the shooting in Moscow. At least 40 killed and 100 injured.

— Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en) March 22, 2024