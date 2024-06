Συναγερμός στη Σύμη: Αγνοείται γνωστός παρουσιαστής του BBC

Συναγερμός έχει σημάνει στη Σύμη τις τελευταίες ώρες, καθώς αγνοείται ένα αρκετά γνωστό τηλεοπτικό πρόσωπο για τους Βρετανούς, ο γιατρός Μάικλ Μόσλεϊ.

Ο 67χρονος είναι γνωστός για τις εμφανίσεις του σε τηλεοπτικές εκπομπές όπως το This Morning και το The One Show. Είναι επίσης οικοδεσπότης του podcast για την υγεία, Just One Thing για λογαριασμό του BBC.

Η δημοτικότητά του έχει, επίσης, αυξηθεί λόγω μιας δίαιτας που έχει λανσάρει με τίτλο «5:2», η οποία περιλαμβάνει νηστεία για δύο ημέρες την εβδομάδα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τοπικές ομάδες της Σύμης στο Facebook, μια ομάδα έρευνας και διάσωσης αναμενόνταν στο νησί από την Αθήνα, μαζί με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πιο εξελιγμένο εξοπλισμό για να ενισχύει τις έρευνες.

Η σύζυγός του – επίσης γιατρός – Κλερ Μπέιλι, ήταν εκείνη που σήμανε συναγερμό αφού διαπίστωσε πως δεν είχε επιστρέψει μέχρι τις 7.30 χθες το απογευμα και οι τοπικές αρχές άρχισαν να ερευνούν τη διαδρομή που ακολούθησε κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά δεν μπόρεσαν να τον εντοπίσουν.

Η ανάρτηση, η οποία περιελάμβανε μια φωτογραφία του γιατρού, πρόσθεσε: «Έχετε δει αυτόν τον άνδρα; Ξεκίνησε να επιστρέψει με τα πόδια από τον Άγιο Νικόλαο περίπου στις 13:30 και δεν κατάφερε να επιστρέψει στο σπίτι του. Οι φίλοι του ανησυχούν καθώς έχουν περάσει 6 ώρες από την τελευταία φορά που τον είδαν. Το όνομά του είναι Δρ Mike Mosley και είναι γνωστό πρόσωπο για πολλούς Βρετανούς».

Για την εξαφάνιση του 67χρονου γιατρού, μίλησε στη Mirror η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίνα Δημογλίδου, επιβεβαιώνοντας πως οι έρευνες ξεκίνησαν νωρίς το πρωί της Πέμπτης, αλλά δεν έχει βρεθεί ακόμα κάτι αξιόλογο. «Βρισκόταν στην παραλία του Αγίου Νικολάου με ένα άλλο ζευγάρι όταν αποφάσισε να επιστρέψει στο σπίτι του στην περιοχή του Πεδίου της Σύμης. Ήταν γύρω στη 1.30 το μεσημέρι και ξέχασε το τηλέφωνό του στην παραλία. Οποιαδήποτε προσπάθεια εντοπισμού του δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Ζητήσαμε τώρα από την πυροσβεστική να συνδράμει στην επιχείρηση σε περίπτωση που μπορεί να γλίστρησε, να σκόνταψε, να έπεσε, ακόμα και να τον δάγκωσε φίδι, παραμένοντας κάπου τραυματισμένος. Απλά δεν υπάρχει κανένα ίχνος του. Κανένα απολύτως και αυτό σημαίνει ότι για εμάς τουλάχιστον, κάθε πιθανό σενάριο είναι ανοιχτό και διερευνάται».

