Συνεχίζεται η κόντρα Τσιτσιπά και Μάρεϊ

Μετά τη νίκη του Στέφανου Τσιτσιπά με 3-2 σετ στον πρώτο γύρο του US Open φαίνεται πως η κόντρα Τσιτσιπά και Μάρεϊ συνεχίζεται.

Ο Βρετανός τενίστας Άντι Μάρεϊ με ανάρτηση του στο twitter εξαπέλυσε νέα επίθεση στον Έλληνα τενίστα για τον χρόνο που έμεινε στα αποδυτήρια κατά τη διάρκεια του αγώνα τους.

Ο Μάρεϊ έκανε ένα ιδιαίτερα ειρωνικό tweet λέγοντας ότι ο Τσιτσιπάς χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να πάει τουαλέτα, απ’ όσο ο Τζεφ Μπέζος στο διάστημα.

Fact of the day. It takes Stefanos Tsitipas twice as long to go the bathroom as it takes Jeff Bazos to fly into space. Interesting. 🚽 🚀

— Andy Murray (@andy_murray) August 31, 2021