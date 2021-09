The Talks: Κυκλοφορεί συλλογή με τα καλύτερα αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις του

Οι Σβεν Σούμαν και Γιοχάνες Μπόνκε με έδρα το Βερολίνο πριν από δέκα χρόνια κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο το περιοδικό The Talks.

Το περιοδικό περιέχει εβδομαδιαίες συνεντεύξεις με διάφορα κορυφαία ονόματα από τον κόσμο της τέχνης, του κινηματογράφου, της μόδας, της λογοτεχνίας και του αθλητισμού.

Οι ηθοποιοί Αλ Πατσίνο και Τζεφ Γκόλντμπλουμ, ο σκηνοθέτης Γουές Άντερσον οι σχεδιαστές μόδας, Ραφ Σίμονς και Τζόρτζιο Αρμάνι είναι μερικοί μόνο από τους 350 εκπροσώπους της κινηματογραφικής τέχνης, του χορού, της μουσικής, της λογοτεχνίας, της γαστρονομίας και άλλων τομέων, οι οποίοι έχουν φιλοξενηθεί στο περιοδικό

Τώρα με αφορμή τη δέκατη επέτειό του, το περιοδικό The Talks ενώνει τις δυνάμεις του με τον εκδοτικό οίκο «Phaidon» για να κυκλοφορήσει μία συλλογή με τα καλύτερα αποσπάσματα από τις συζητήσεις.

Το 400 σελίδων βιβλίο «No Idea Is Final: Quotes from the Creative Voices of Our Time» περιγράφεται ως μία εύστοχη ματιά στις ζωές και το πνεύμα όλων των δημιουργικών φωνών της εποχής μας» με ρήσεις των Μαρίνα Αμπράμοβιτς, Τζέιν Μπίρκιν, Μικ Τζάγκερ, Τζακ Νίκολσον, Μέριλ Στριπ και πολλών άλλων.

Το βιβλίο «No Idea Is Final: Quotes from the Creative Voices of Our Time» κυκλοφορεί στις 30 Σεπτεμβρίου.