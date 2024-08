Θέμα στα διεθνή ΜΜΕ οι σοκαριστικές εικόνες με τα νεκρά ψάρια στον Βόλο

Τον γύρο των διεθνών ΜΜΕ κάνουν οι σοκαριστικές εικόνες από τα νεκρά ψάρια στον Βόλο τα τελευταία 24ωρα.

Reuters, AFP, BBC, εξηγούν ότι εκατοντάδες χιλιάδες ψάρια έκαναν την εμφάνισή τους με την εικόνα να σοκάρει και τη δυσοσμία να είναι ανυπόφορη.

Τα άρθρα που τις συνοδεύουν περιγράφουν τα αίτια του φαινομένου, την κόντρα που έχει δημιουργηθεί αλλά και τις συνέπειες αυτού του σοβαρού προβλήματος στις τοπικές επιχειρήσεις.

«Τουριστικό λιμάνι της Ελλάδας πλημμυρίζει με εκατοντάδες χιλιάδες νεκρά ψάρια», είναι ο τίτλος δημοσιεύματος του Guardian που, μεταξύ άλλων, μεταφέρει και την αγωνία των επιχειρηματιών εστίασης της περιοχής.

«Χιλιάδες νεκρά ψάρια καλύπτουν λιμάνι στην Ελλάδα» είναι ο τίτλος ενός βίντεο στον ιστότοπο του BBC, ενώ και το βρετανικό Channel 4 κάλυψε το σπάνιο φαινόμενο που προκλήθηκε από τις εκτεταμένες πλημμύρες στη χώρα μας.

To Γαλλικό Πρακτορείο, που δημοσιεύει σοκαριστικές φωτογραφίες από το λιμάνι του Βόλου μιλά για «αγώνα δρόμου» των Αρχών για να επιλύσουν το πρόβλημα.

Με το φαινόμενο των νεκρών ψαριών ασχολήθηκαν επίσης το Reuters, η Independent, η Deutsche Welle και η Il Messagero, που κάνει λόγο για «οικολογική κατατροφή».

Greek port grapples with flood of dead fish.

On one day alone, authorities removed 57 tons of the dead fish washed up on beaches near Volos. The cleanup effort is expected to take dayshttps://t.co/EUDn1IBKxj pic.twitter.com/xTqAusZY48

— AFP News Agency (@AFP) August 29, 2024