«This is your Captain speaking»: Ο Ολυμπιακός έδωσε επίσημα το χρίσμα του αρχηγού στον Γιώργο Πρίντεζη! (vid)

Πριν από 20 χρόνια, ο Γιώργος Πρίντεζης πέρασε για πρώτη φορά το κατώφλι του ΣΕΦ. Από την τελευταία επιστροφή του στον Ολυμπιακό το 2011 μέχρι σήμερα, παρέμενε ο πιστός υπαρχηγός του θρυλικού Βασίλη Σπανούλη. Η αποχώρηση του Kill Bill μοιραία θα έφερνε και την αλλαγή στην αρχηγία.

Πλέον, ο Πρίντεζης είναι ο αρχηγός των Ερυθρολεύκων και η ΚΑΕ Ολυμπιακός επισημοποίησε το γεγονός με τον χαιρετισμό των πιλότων «This is your captain speaking» και ένα βίντεο που θυμίζει μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα την καριέρα του νέου αρχηγού από τα πρώτα του βήματα μέχρι σήμερα:

✊🏽🔴⚪️👨🏽‍✈️ Georgios Printezis : «Hello passengers. This is your captain speaking…»! 🔊 🔊 🔊#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/AA1L5RlZrn

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) September 2, 2021