Θρίλερ στη Ταϊλάνδη: Έξι τουρίστες εντοπίστηκαν νεκροί σε πολυτελές ξενοδοχείο στη Μπανγκόκ

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί σε ξενοδοχείο στην Μπανγκόκ.

Οι σοροί των έξι ανθρώπων – όλοι τους Βιετναμέζοι υπήκοοι – ανακαλύφθηκαν στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης την Τρίτη.

«Δεν υπάρχει σημάδι πυροβολισμού»

Μια αρχική αναφορά ότι υπήρξαν πυροβολισμοί απορρίφθηκε από αξιωματούχο της τοπικής αστυνομίας.

«Δεν υπάρχει κανένα σημάδι πυροβολισμού», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης διέταξε έρευνα για το περιστατικό.

Six #Vietnamese #Americans were dead Tuesday evening at a hotel in downtown #Bangkok, #Thailand. Local media initially reported that they were killed in a mass shooting, but hours later more media said they were poisoned by cyanide. pic.twitter.com/hh4pcdYeUS

— Media Warrior (@MediaWarriorY) July 16, 2024