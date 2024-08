Τι χρήματα έβγαζαν ως ιδιώτες οι νέοι ευρωβουλευτές

Tα χρήματα που έλαβαν από επαγγελματικές δραστηριότητες τα τελευταία τρία χρόνια, πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους στο Ευρωκοινοβούλιο, γνωστοποίησαν με υπεύθυνες δηλώσεις που υπέγραψαν όλοι οι νέοι ευρωβουλευτές.

Ενδιαφέρον έχουν οι περιπτώσεις του Γιώργου Αυτιά, της Ελεωνόρας Μελέτη και του Νίκου Παππά, οι οποίοι δεν είχαν μέχρι πρότινος καμία σχέση με την πολιτική. Οι δύο πρώτοι εργάζονταν ως δημοσιογράφοι – παρουσιαστές στον ΣΚΑΪ και στο Mega, αντίστοιχα, ενώ ο τρίτος ήταν επαγγελματίας καλαθοσφαιριστής στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ.

Δείτε αναλυτικά τα χρήματα που έπαιρναν ως ιδιώτες οι 12 νέοι ευρωβουλευτές:

Ο Γιώργος Αυτιάς, για του οποίου τον μισθό έχουν ακουστεί και γραφτεί πολλά, έπαιρνε στον ΣΚΑΪ το ποσό των 11.000 μηνιαίως κι άλλα 50 ευρώ την ώρα από το ΙΕΚ Όμηρος, στο οποίο εργαζόταν ως καθηγητής σε τμήματα δημοσιογραφίας.

Η Ελεωνόρα Μελέτη έπαινε από το Mega 16.000 ευρώ τον μήνα, ενώ δήλωσε επίσης 38.500 ευρώ έσοδα από συγγραφή βιβλίου κι άλλα 130.000 ευρώ από συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (από το 2021 έως τον Ιούνιο του 2024)

Ο Νίκος Παππάς έλαβε 55.000 ευρώ από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός για το τελευταίο εξάμηνο της σεζόν 2022-2023 και 65.000 ευρώ για τη σεζόν 2021-2022 από την ΚΑΕ ΑΕΚ. Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε επίσης κι άλλα 20.000 ευρώ βραχυπρόθεσμη εκμίσθωση ακινήτου Airbnb στην Αθήνα για τα έτη 2022 και 2023.

Ο Φρέντι Μπελέρης έπαιρνε 2.500 ευρώ τον χρόνο από ενοικιαζόμενα δωμάτια στη Χιμάρα Αλβανίας.

Ο Δημήτρης Τσιόδρας, ως Διευθυντής του Γρσφείου Τύπου του Πρωθυπουργού της Ελληνικής Κυβέρνησης έπαιρνε 2.880 ευρώ τον μήνα.

Ο Νικόλας Φαραντούρης δήλωσε ότι έπαιρνε ως Καθηγητής Ευρωπαϊκου Δικαίου και Δικαίου Ενέργειας Πανεπιστημίου Πειραιώς στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και ως Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην «Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο και Οικονομία» το ποσό των 48.601 ευρώ τον χρόνο.

Ο Γιάννης Μανιάτης ως Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιά, στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων έπαιρνε 3.943 ευρώ τον μήνα, για την Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών ως Ελεύθερος Επαγγελματίας έπαιρνε 36.000 τον χρόνο, ενώ για τη συμμετοχή του σε Ερευνητικά Προγράμματα Κέντρου Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς έπαιρνε 55.026 ευρώ τον χρόνο.

Ο Σάκης Αρναούτογλου ως Δημόσιος Υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου στην ΕΡΤ3, Δημοσιογράφος και Αρχισυντάκτης του Δελτίου Καιρού του καναλιού έπαιρνε 1.050 ευρώ τον μήνα. Ως εκφωνητής τρίλεπτου δελτίου καρού σε πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή στο Sfera Fm, 500 ευρώ τον μήνα, ενώ τους τελευταίους έξι μήνες (από τον Ιανουάριο του 2024) ως εντεταλμένος σύμβουλος καθαριότητας και πολιτικής προστασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης έπαιρνε 50 ευρώ ανά συνεδρία.

Ο Νίκος Αναδιώτης από συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης έλαβε από το έτος 2021 έως τον Ιούνιο 2024 το ποσό των 21.162 ευρώ, άλλα 1.440 ευρώ για παροχή υπηρεσιών ως καθηγητής φυσικής αγωγής – γυμναστής (έτη 2022-2023) και για τη συμμετοχή του στο τηλεοπτικό παιχνίδι «My Celebrity get me out of here» στον ΣΚΑΙ το ποσό των 90.000 ευρώ (Mη φορολογίσιμο ποσό από συμμετοχή σε φιλανθρωπικό τηλεοπτικό παιχνίδι).

Η Μαρία Ζαχαρία έπαιρνε ως Υπεύθυνη λογιστηρίου στον Όμιλο Εταιρειών «SpiritWorld» το ποσό των 2.200 ευρώ τον μήνα κι άλλα 75 ευρώ τον μήνα ως εκλεγμένη συνδικαλίστρια στο Γενικό Συμβούλιο της ΓΣΕΕ.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου έπαιρνε ως δικηγόρος στην Ανώνυμη Εταιρεία Συμβούλων «Φινέας» (από Μάιο 2024) το ποσό των 1.250 ευρώ τον μήνα κι άλλα 1.000 ευρώ ως δικηγόρος στη «Δυαδική Ενημέρωση» Ε.Ε. (από Μάιο 2024)

Αντίθετα, τα λιγότερα χρήματα έπαιρνε η ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Γαλατώ Αλεξανδράκη, η οποία δήλωσε ότι έπαιρνε 750 ευρώ μηνιαίως ως συνταξιούχος.

Πηγή ieidiseis.gr