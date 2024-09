Το Ιράν προμηθεύει τη Ρωσία με βαλλιστικούς πυραύλους – «Απειλή για όλη την Ευρώπη»

Το Ιράν έχει προμηθεύσει τη Ρωσία με βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς, οι οποίοι αναμένεται να χρησιμοποιηθούν σύντομα στον πόλεμο στην Ουκρανία, όπως αποκάλυψε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Μπλίνκεν προειδοποίησε ότι αυτή η εξέλιξη αποτελεί απειλή για ολόκληρη την Ευρώπη, υπογραμμίζοντας την κλιμάκωση της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Μπλίνκεν δήλωσε σύμφωνα με το Sky News ότι «δεκάδες Ρώσοι στρατιωτικοί έχουν εκπαιδευτεί στο Ιράν για τη χρήση του συστήματος βαλλιστικών πυραύλων μικρής εμβέλειας πέντε έως 350, το οποίο έχει μέγιστη εμβέλεια 75 μιλίων». Σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, η Ρωσία έχει ήδη παραλάβει αποστολές αυτών των πυραύλων και πιθανότατα θα τους χρησιμοποιήσει τις επόμενες εβδομάδες εναντίον ουκρανικών στόχων.

