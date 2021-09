Το Κατάρ θα φιλοξενήσει το γκραν πρι της Φόρμουλα Ενα

Στο Κατάρ θα φιλοξενηθεί για πρώτη φορά γκραν πρι του παγκοσμίου πρωταθλήματος της Φόρμουλα Ενα στις 21 Νοεμβρίου, μετά την υπογραφή δεκαετούς συμβολαίου με την ιδιοκτήτρια εταιρία Liberty Media.

Ο αγώνας αυτός στο Κατάρ θα αντικαταστήσει το γκραν πρι της Αυστραλίας, το οποίο ακυρώθηκε, λόγω της πανδημίας.

News: Red Bull team principal Christian Horner "accidently" told ServusTV that Formula 1 will race at the Losail International Circuit in Qatar on 21st November 2021, replacing the Australian GP. Announcement TOMORROW! #F1 #QatarGP #WTF1 pic.twitter.com/9U8FcCXAlC

— Ahmet CIR F1 (@AhmetCirF1) September 28, 2021