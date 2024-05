Το μανιφέστο του ελεύθερου ταξιδιώτη: 25 tips για το επόμενο ταξίδι σου

Κάντε τις προσαρμογές που σας ταιριάζουν και ξεκινήστε όταν είστε και για οπουδήποτε

Τα 25 βήματα του ελεύθερου ταξιδιώτη: Πώς θα απολαύσεις περισσότερο το κάθε σου ταξίδι

Αυτή τη στιγμή ταξιδεύουν στον κόσμο 23 εκατομμύρια άνθρωποι. Κυριολεκτικά. Κάποιοι από αυτούς πετάνε με μια από τις 100.000 πτήσεις που διενεργούνται κάθε 24ωρο. Την ημέρα που διαβάζετε αυτό το «μανιφέστο» θα βρίσκονται κάπου εκτός σπιτιού για διασκέδαση ή για δουλειά περισσότεροι από το άθροισμα όσων ζουν στο Λονδίνο και στο Παρίσι μαζί.

Συνολικά κάθε χρόνο ταξιδεύουν με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο 1,46 δισεκατομμύρια κάτοικοι του πλανήτη μας, ή αλλιώς 1 στους 5 από εμάς. Ο μέσος ταξιδιώτης καλύπτει μια απόσταση 50.000 – 80.000 χιλιομέτρων στη διάρκεια της ζωής του.

Οι αριθμοί μάλιστα αυτοί αυξάνονται συνεχώς.

Πόσοι απ’ όλους αυτούς όμως είναι πραγματικά «ελεύθεροι»;

Πόσοι είναι ταξιδιώτες και όχι τουρίστες;

Πόσοι είναι ταξιδευτές και όχι οι κατ’ ανάγκη μετακινούμενοι, όπως οι business travellers;

Πόσοι ζουν και ταξιδεύουν για την περιπέτεια και την εμπειρία και όχι απλά γιατί πρέπει να ξεκουραστούν από τις υποχρεώσεις τους ή ακόμη χειρότερα να «ξεκλέψουν λίγο χρόνο», για να συνεχίσουν να σκοτώνουν τον χρόνο τους επιβιώνοντας σε μια αφόρητη καθημερινότητα;

Πόσοι το ζουν;

Ποιοι το χαίρονται;

Πόσοι το νιώθουν;

Οι ελεύθεροι ταξιδιώτες σίγουρα!

Από την «Οδύσσεια» του Ομήρου ως τη γυρισμένη το 2001 «Οδύσσεια του διαστήματος» του Στάνλεϋ Κιούμπρικ, μεσολάβησαν σχεδόν 3.000 χρόνια. Και τώρα έγιναν πραγματικότητα οι πρώτοι space travelers! Τα συναισθήματα που γεννιούνται, οι παραστάσεις που μετατρέπονται σε ανεξίτηλες αναμνήσεις και οι εμπειρίες που αποκτούνται από όλα τα ταξίδια, είναι ανεκτίμητες.

Αφιερώστε μόλις 7 λεπτά ανάγνωσης σε αυτά τα 25 βήματα, τα 25 tips που αναφέρονται στο «μανιφέστο» αυτό και σκεφθείτε: αν δεν τα έχετε κάνει πράξη ως τώρα, ποτέ δεν είναι αργά. Αυτά τα 25 βήματα που σας προτείνουμε, είναι ιδέες, δεν είναι κανόνες. Για εμάς η ζωή είναι μια περιπέτεια στο άγνωστο. Βεβαιότητες έχουν μόνο οι πεπατημένες διαδρομές και αυτές τις αποφεύγουμε.

Μέσα από trial and error, μέσα από πειραματισμούς επιλέξτε στον 21ο αιώνα ποιό από τα 25 βήματα του FTM (Free Travellers Manifesto) σας ταιριάζουν περισσότερο. Δεν μένουμε σε all inclusive ξενοδοχεία και resorts, επομένως δεν προτείνουμε και take it or leave it ιδέες. Το μανιφέστο μας δεν πουλιέται ως πακέτο: Κάντε τις προσαρμογές που σας ταιριάζουν και ξεκινήστε, όταν είστε και για οπουδήποτε νιώθετε έτοιμοι.

Κλείστε το επόμενο εισιτήριο, γεμίστε τον σάκο σας και πετάξτε, σαλπάρετε ή οδηγείστε πιο ελεύθεροι από ποτέ, για το επόμενο αληθινό ταξίδι σας, έχοντας στην τσέπη σας αυτό το mini-book, το μανιφέστο του ελεύθερου ταξιδιώτη.

1. Tόλμησε να ταξιδεψεις μόνος και δεν θα νιώσεις ποτέ μοναξιά

Ταξίδεψε μόνος σου. Μη φοβηθείς τη μοναξιά. Εκεί έξω υπάρχουν εκατοντάδες άνθρωποι με τους οποίους θα έκανες εύκολα παρέα. Αναζήτησέ τους. Ως solo traveller μπορείς να είσαι ο πιο εξωστρεφής, ο πιο κοινωνικός ταξιδιώτης.

Ζήσε στο τώρα.

Το μόνο που έχουμε είναι το παρόν.

Αναζήτησε τη δύναμή του.

Νιώσε τη δύναμη του τώρα. The power of now is tremendous.

Προσπάθησε να μην εξαρτάται το ταξίδι σου από κανέναν. Ακόμη όμως και αν έχεις παρέα, τη φίλη ή τον φίλο να είσαι ανοιχτός σε νέες γνωριμίες. Το ελεύθερο ταξίδι είναι ευκαιρία να κάνεις καινούργιους «φίλους». Για να το πετύχεις, μην αντιμετωπίζεις τις περιστασιακές γνωριμίες σαν να είναι άνθρωποι που δεν θα συναντήσεις ποτέ ξανά στη ζωή σου. Ακόμη και αν οι πιθανότητες να γίνει κάτι τέτοιο με έναν πωλητή χαλιών στη Μεντίνα του Μαρακές είναι σχεδόν μηδενικές, δες τον σαν τον νέο κολλητό σου.

Και να ξέρεις πως παρ’ ότι είναι best seller ο οδηγός «Lonely Planet», αν είσαι καλά με τον εαυτό σου, δεν θα είσαι ποτέ lonely, δεν θα νιώσεις ποτέ μόνος σου. Άλλο alone, άλλο lonely. Άλλο μόνος, άλλο μοναχικός. Ουσιαστικά είσαι ελεύθερος και ανεξάρτητος, ακόμη και όταν έχεις παρέα.

2. Πέταξε το ρολόι σου

Σταμάτησε τον χρόνο για να μπορέσεις να τον ζήσεις περισσότερο. Μη φοράς ρολόι. Πέταξέ το πριν ξεκινήσεις το ταξίδι σου. Μην αλλάξεις καν στην οθόνη την ώρα του κινητού σου με την τοπική ώρα. Βάλε το σε μια τυχαία ώρα. Ακόμη και τότε θα τη «λέει» σωστά δύο φορές την ημέρα… Σκέψου χωρίς στεγανά, χωρίς time constraints. Δεν είναι κακό να έχεις ένα ημερήσιο πρόγραμμα, αλλά μη γίνεσαι ποτέ δέσμιός του. Σπάσε τις ρουτίνες που σε περιορίζουν.

Απόλαυσε τον καφέ και το φαγητό σου. Remember: Slow food is the best tasting food. Μόνο έτσι θα γίνεις πραγματικός Time Traveller. Θα μεταμορφωθείς από τουρίστα σε ταξιδιώτη αν σταθείς απέναντι στον χρόνο με τον σεβασμό της μακράς διάρκειας. Αυτή η στάση θα προσδώσει βάθος και διάρκεια στις αναμνήσεις σου. Θα τις διαχωρίσεις από τον συγκυριακό χρόνο. Ο όρος «de longue duree» πρωτοχρησιμοποιήθηκε από τον φιλόσοφο Fernand Braudel, μέλος της γαλλικής σχολής των Anals, για να επισημάνει την αξία της συνέχειας της μακράς διάρκειας.

3. Πάρε τα απολύτως απαραίτητα

Ταξίδεψε με όσο το δυνατόν λιγότερα πράγματα, ούτε καν βιβλία. Less is more. Αν δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς την παρέα των χάρτινων φίλων σου, πάρε μαζί σου το πολύ.. ένα. Θα βρεις πολλά ενδιαφέροντα κείμενα στη διαδρομή σου και όχι μόνο τα ξεχασμένα paperbacks των προηγούμενων. ΟΚ;

Α! Και με τα ρούχα τι θα κάνεις;

Δεν σου προτείνουμε βέβαια ούτε να τσαλακωθείς, πολύ περισσότερο ούτε να λερωθείς. Αλλά μπορείς να πλύνεις –ακόμη και στο χέρι– κάτι. Εν ανάγκη αγόρασε ένα ζεστό φούτερ, αν βρίσκεσαι κάπου και πέσει ξαφνικά η θερμοκρασία. Όσο πιο «ελαφρά» κινείσαι, τόσο πιο απελευθερωμένος είσαι. Σκέψου ακόμη και τον χρόνο που χρειάζεται ν’ αδειάζεις, να ξαναγεμίζεις και σε κάθε στάση σου μια μεγάλη αποσκευή και σύγκρινέ την με την ευκολία ενός backpack. Πάρε μαζί σου τόσα όσα μπορείς να σηκώσεις στην πλάτη σου και ξεκίνα χωρίς να σέρνεις τίποτα πίσω σου, ούτε καν αυτά τα trolleys, τις βαλίτσες με τα ροδάκια.

4. Μείνε πιστός στον σωστό προϋπολογισμό

Ποιοτικές διακοπές δεν σημαίνει απαραίτητα πλούσιες διακοπές. Δεν χρειάζεται να ξοδέψεις σε μερικές μέρες όλες τις αποταμιεύσεις που έκανες δουλεύοντας σκληρά όλο τον χειμώνα. Να καταναλώνεις μόνο όσα χρειάζεσαι για να περνάς καλά και όχι για να ικανοποιήσεις τον ακραίο δυτικό καταναλωτή που κρύβεις μέσα σου.

Κάνε μια άσκηση: πήγαινε σ’ ένα shopping mall και μην αγοράσεις τίποτα.

Προσπάθησε μια ημέρα να την περάσεις με το μέσο ημερήσιο εισόδημα του τόπου – εκτός αν βρίσκεσαι στο Μονακό και δεν το αντέχει η τσέπη σου. Αντίθετα, αναρωτήθηκες ποτέ πώς τη βγάζουνε στο Μπουρούντι με 1,5$ την ημέρα; Δοκιμασέ το! Εκτός από εμπειρία, θα κάνει καλό και στη δίαιτά σου…

Εν ανάγκη κάνε ένα «μεροκάματο», work on the road! Why not?

5. Επιλέξτε δωρεάν πτήσεις και ξενοδοχεία

Δεν υπάρχει μεγαλύτερο «νταβατζιλίκι» για τον ελεύθερο ταξιδιώτη από τα cancelation fees. Σε ένα πιο δίκαιο κόσμο τα «ακυρωτικά» θα έπρεπε να είναι μηνύσιμα, τόσο για τις ξενοδοχειακές κρατήσεις, όσο και για τα αεροπορικά εισιτήρια. Σκέψου αντίστροφα και αναρωτήσου: στην εποχή του υπερτουρισμού ακυρώνοντας εγκαίρως μια κράτηση, εσύ ουσιαστικά δεν είσαι που διευκολύνεις τα ξενοδοχεία και τις αεροπορικές εταιρείες, αφήνοντάς τους ελεύθερο χώρο στις υπερπλήρεις μονάδες και τις πτήσεις τους; Άλλωστε, η εξυπηρέτηση δεν παρέχεται καν από ένα άνθρωπο για να χαθούν πολύτιμες εργατοώρες. Όλα πια γίνονται από computers, γρήγορα και άκοπα. Γιατί λοιπόν να μας χρεώνουν έξτρα;

6. Μην κάνεις κρατήσεις

Το ακριβώς αντίθετο του προηγούμενου tip το οποίο διαβάζεται με δύο διαφορετικούς τρόπους, κυριολεκτικά και μεταφορικά: «καμία κράτηση» ή «καμία αναστολή». Ταυτόχρονα παραπέμπει στα travel series του πρόωρα αδικοχαμένου chef, του τοτέμ των ανά τον κόσμο free travelers, τον Anthony Bourdain. Μην κάνεις «προκράτηση», αλλά μην έχεις και «αναστολές». Οι κρατήσεις να μη σου φαίνονται πολύ δεσμευτικές: εκτός βέβαια αν μάθεις ότι κάνουν comeback οι Rolling Stones για μία και μοναδική συναυλία… Ε, τότε ΝΑΙ. Οι εξαιρέσεις φτιάχτηκαν για τον Μικ Τζάγκερ. Αν θέλεις να «feel satisfaction», αν θέλεις να νιώσεις «πραγματική ικανοποίηση», πρέπει να προαγοράσεις όχι μόνο ένα, αλλά δύο εισιτήρια (για να πουλήσεις το δεύτερο στη μαύρη αγορά έξω από το στάδιο).

7. Μην ξυπνάς νωρίς

Άφησε το βιολογικό σου ρολόι να κάνει τη δουλειά που, ξέρει καλύτερα απ’ όλα τα ξυπνητήρια του κόσμου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο «σπάσιμο», δεν υφίσταται χειρότερος καταναγκασμός από το πρωινό ξύπνημα ή τη διακοπή μιας μοναδικής siesta κάτω από ένα αιγιοπελαγίτικο αλμυρίκι. Ας είναι η τελευταία φορά που υπέστης αυτό το μαρτύριο στο σχολείο (για τα κορίτσια) ή στη στρατιωτική θητεία (για τα αγόρια). No snooze, no more. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως πρέπει να αποχωριστείς το μοναδικά αναντικατάστατο ξυπνητήρι σου: τη μια και μοναδική κούπα ζεστού πρωινού καφέ.

8. Να έχεις μικρές προσδοκίες

Μην προετοιμάζεις το ταξίδι σου με μεγάλες προσδοκίες. Το «Great Expectations» του Καρόλου Ντίκενς, εκδόθηκε το 1861, πολύ πριν την εποχή του σύγχρονου μαζικού τουρισμού. Ξεκινάς χωρίς καθόλου προσδοκίες ή προσλαμβάνουσες παραστάσεις, που συνήθως είναι και στερεοτυπικές, εξου και «ξενέρωτες». Αν είναι δυνατόν να μπεις στο αεροπλάνο με μηδενικές προσδοκίες, ακόμη καλύτερα. Αλλιώς, θα φτάσεις στο Capri και θα το δεις σαν έναν πυκνοκατοικημένο βράχο ή θα ψάχνεις άσκοπα να βρεις το χρώμα του αίματος των Τσάρων στο πλακόστρωτο της Κόκκινης Πλατείας.

Stop being a jap. Zero planning ahead – Do everything last minute. Αγαπάμε τους Γιαπωνέζους, αλλά το κλισέ του γνωσιολάτρη Ασιάτη, ο οποίος γνωρίζει επακριβώς και με κάθε λεπτομέρεια τα πάντα σαν να είναι ο ίδιος ξεναγός, μας τη σπάει. Μη γίνεις «travel nerd». Προσπάθησε να μη διαβάσεις τίποτε πριν πας κάπου. Μην απομυθοποιείς το ταξίδι σου πριν καν το ξεκινήσεις. Άσε τον τόπο να σε εκπλήξει με τις ομορφιές του. Ζήσε το δικό σου «Apocalypse Now», αλλά χωρίς να σε κυνηγάνε Βιετκόγκ.

Τέλος, πρόσεχε. Οι κάθε είδους travel bloggers με τα υπεραναλυτικά βίντεό τους είναι φτιαγμένοι για όλους όσοι δεν ταξιδεύουν. Ο πολύς σχεδιασμός σου στερεί απολαύσεις και εκπλήξεις. Όσο πιο flexible είσαι, τόσο πιο ελεύθερος θα αισθάνεσαι.

Άφησε ανοιχτά όσα περισσότερα μπορείς για την τελευταία στιγμή. Μην το θεωρήσεις procrastination. Δεν είναι πάντα αμαρτωλή η μετάθεση αποφάσεων, όπως οικτίρουν οι κάθε λογής οδηγοί αυτοβοήθειας. Πόσους έχουν βοηθήσει πραγματικά να κερδίσουν κάτι τα self help books, εκτός από τους ίδιους τους συγγραφείς τους;

Οι επιλογές των διακοπών σου δεν περιλαμβάνουν αποφάσεις ζωής που πρέπει να μελετηθούν πολύπλευρα και να ζυγιστούν ψύχραιμα. Ο μηδενικός προγραμματισμός θα σε οδηγήσει σε περισσότερους αυτοσχεδιαμούς και αυτοί με τη σειρά τους σε περισσότερες θετικές εκπλήξεις, αυτές που ονομάζονται a-ha-moments.

9. Μετακινήσου με τα πόδια και μέσα μαζικής μεταφοράς

Ακόμη και αν έχεις την άνεση να νοικιάσεις αυτοκίνητο, μην πλησιάσεις καν τα κιόσκια των car rentals στο αεροδρόμιο. Ψάξε και βρες τρόπο να μετακινηθείς με τα πόδια ή με ΜΜΜ. Το λεωφορείο, το μετρό, το τραμ, είναι ξεχωριστά «μέσα» για να μπεις στα «παπούτσια» των κατοίκων της περιοχής ή της πόλης που επισκέπτεσαι. Το ίδιο και το τρένο. Είναι προτιμότερο από το αεροπλάνο. Δεν υπάρχει απάντηση στο ερώτημα «plane or train?». Είναι ψευτοδίλημμα. Άλλωστε, πρέπει να έχεις πάντα στο μυαλό σου και το περιβαλλοντικό σου αποτύπωμα. Όσο περισσότερες οι πτήσεις που χρησιμοποιείς, τόσο περισσότερο το διοξείδιο το CO2 που εκπέμπεις…

10. Αγκαλιάστε το άγνωστο – Βρές τον δρόμο σου χωρίς χάρτες

Εκτός του ότι είναι η εφαρμογή που καταναλώνει την περισσότερη ενέργεια στο κινητό σου –και ως εκ τούτου κινδυνεύεις να βρεθείς χωρίς επικοινωνία στη μέση του πουθενά–, οι υποδείξεις της είναι σπαστικές. Δεν σου ακούγονται σαν διαταγές;

«Στρίψε δεξιά σε 100 μέτρα!»

Όχι, ρε φίλε! Θα στρίψω όπου θέλω εγώ!

Τέλος με τον απόλυτο ευνουχισμό. Ο ελεύθερος ταξιδιώτης δεν υπακούει σε εντολές. Άσε που αν πραγματικά χαθείς και είσαι σε κατάσταση SOS, δεν έχεις τη δυνατότητα να καταφύγεις στο app, γιατί αυτό θα σου έχει φάει ήδη την τόσο πολύτιμη μπαταρία. Α! Αν χρειάζεσαι ένα gadget, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να προσανατολιστείς κάνοντας trekking στις Άνδεις, πάρε μαζί σου μια μικρή πυξίδα. Άλλωστε ο Κολόμβος ανακάλυψε την Αμερική χάρη σε αυτή.

11. Αποσυνδέσου με την τεχνολογία – Απενεργοποίησε το κινητό σου για κάποια λεπτά τη μέρα

Ναι, ξέρουμε, ξέρουμε… μπορεί να σε καλέσει το αφεντικό, η χωρισμένη γυναίκα, ή ακόμη χειρότερα η πεθερά σου. Μα επιτέλους! Δεν καταλαβαίνουν ότι βρίσκεσαι σε διακοπές; Αφού δεν το έσκασες συναινετικά από το σπίτι ή το γραφείο. Σωστά;

Δεν είσαι δραπέτης από την καθημερινότητα. Γιατί λοιπόν να στο χαλάσουν; Γιατί να μην περιμένουν λίγο; Γιατί πρέπει να είσαι εντοπίσιμος (tracable), ανά πάσα ώρα και στιγμή; Είναι δική σου επιλογή το πότε θα «συνδεθείς» –κυριολεκτικά και μεταφορικά– και με ποιον. In order to really connect you have to literally «disconnect». Δεν παίζεις στο Big Brother. Ούτε ζεις στο Οργουελικό «1984». Βρισκόμαστε στο 2024.

12. Μην τρέχεις, μη βιάζεσε

Μην τρέχεις (εκτός αν κάνεις jogging). Μη βιάζεσαι. Οι Έλληνες λένε ότι «όποιος βιάζεται σκοντάφτει». Γνωρίζεις τον μύθο του Αισώπου που αναδεικνύει νικητή σ’ έναν ιδιότυπο αγώνα δρόμου την αργοκίνητη χελώνα και όχι τον φτεροπόδαρο λαγό; Δεν χρειάζεται να τα προλάβεις όλα. Αρκεί να νιώσεις όσα πιο πολλά μπορείς.

Μη βλέπεις μόνο…

Αφουγκράσου!

Μη φωτογραφίζεις μόνο…

Παρατήρησε!

Αποκωδικοποίησε συμπεριφορές.

Παρατήρησε κρυμμένα σύμβολα.

Μην κοιτάς μόνο τις επιφάνειες των κτιρίων. Ψάξε για κρυφούς και φανερούς κώδικες. Τα μέρη που επισκέπτεσαι δεν είναι «τρόπαια», δεν είναι σημαιούλες πάνω σ’ έναν χάρτη. Άστες αυτές για τους στρατηγούς που κάνουν πόλεμο. Φαντάσου ότι μπορεί ν’ ανακαλύψεις ένα κρυμμένο σταυρό των Ιπποτών της Μάλτας, ή ένα υπό εξαφάνιση σφυροδρέπανο της πρώην ΕΣΣΔ. Δεν θα σ’ αρέσει να αισθανθείς για λίγο όπως ο Τομ Χανκς στον «Κώδικα Ντα Βίντσι»;

13. Μύρισε και άγγιξε, μη γευτείς απλά

Χρησιμοποίησε δύο από τις πέντε αισθήσεις που συχνά ξεχνάς στη φούρια σου: την όσφρηση και την αφή. Στη σύγχρονη ζωή κάνουμε συνήθως υπερχρήση των τριών εκ των πέντε over used που είναι η όραση, η ακοή και η γεύση.

Η δεύτερη μάλιστα εξ αυτών, ενώ θα έπρεπε να σε θέλγει δεν σε εκνευρίζει πολλές φορές υπερβολικά. Λογικό; Ναι! Πώς να μην σε ενοχλούν οι κόρνες των εκνευρισμένων οδηγών της στρεσαρισμένης πόλης που σε περιτριγυρίζει; Οι ξένες γλώσσες όμως που μας περιβάλλουν σ’ ένα ταξίδι, είναι ένα σπάνιο ηχητικό χαλί, δεν είναι «θόρυβος», είναι κάτι περισσότερο. Ανακάλυψε νέες ακουστικές συγχορδίες που βρίσκονται κρυμμένες στα άδεια σοκάκια, όχι στις λεωφόρους. Ψάξε για νέους ήχους, αλλά όχι στο πολύβουο κέντρο, στο πάρκο. Πόση ηρεμία σε γεμίζει μια βόλτα στο Central Park της Νέας Υόρκης και πόσο άγχος η κίνηση της 5ης Λεωφόρου;

14. Άνοιξε την καρδιά σου

Like somebody in real life, not on Facebook: Μπορεί να έχεις επισκεφθεί και τις 50 από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σε ένα τρελό state hopping και όμως αν πας μία και μόνη επίσκεψη στο γειτονικό Μεξικό, μπορεί να γυρίσεις πιο «πλούσιος» από τη φτωχή Baja California, γιατί εκεί έχεις ανοίξει την καρδιά σου και οι ντόπιοι με τη σειρά τους την αγκαλιά και το σπίτι τους για να γνωρίσεις την κουλτούρα, την οικογένεια και τον τρόπο σκέψης τους. Προσοχή αυτό αυστηρά μεταξύ μας: (Μην το πείτε αυτό στον Donald Trump…). Δεν αισθάνεσαι πιο γεμάτος, κάθε φορά που επικοινωνείς με πραγματικούς ανθρώπους, παρά όταν φωτογραφίζεις κτίρια; Σκέψου τι είναι πιο σημαντικό… οι «ποσοτικές» αποτιμήσεις «ταξιδιών τρόπαια» ή οι ποιοτικές ανθρώπινες σχέσεις;

15. Σταμάτα να μετράς

Απελευθερώσου από τους αριθμούς. Παράτα τις λίστες. Δεν έχει σημασία σε πόσες χώρες έχεις ταξιδέψει. Μη βάζεις σημαιάκια στην Υδρόγειο που έχεις πάνω από το γραφείο σου λες και είσαι κατακτητής, ο Χίτλερ του Τουρισμού. Μη μετράς τις πόλεις στα δάχτυλα. Όσο καλά και αν ξέρεις έναν τόπο –ακόμη και μια μικρή σχετικά θάλασσα όπως το Αιγαίο– είναι αδύνατον να έχεις επισκεφθεί όλα τα νησιά της. Δεν είναι μόνο ο «μετρήσιμος» στόχος των 70 κατοικήσιμων νησιών των Κυκλάδων, των Σποράδων και των Δωδεκανήσων. Είναι τα εκατοντάδες άλλα «μυστικά», οι απρόσιτες παραλίες, τα μυστικά κολπάκια, τα γραφικά εκκλησάκια, τα ρημαγμένα καστρότοιχα που σε περιμένουν να τα ανακαλύψεις και να τα συντροφέψεις στη μοναξιά τους.

16. «Επένδυσε» σε καλλιτέχνες του δρόμου μόνο για μια μέρα

Δώσε σημασία στους street artists. «Επένδυσε» λίγο από τον χρόνο στους καλλιτέχνες του αυτοσχεδιασμού. Πιάσε κουβέντα μ’ έναν από αυτούς. Σίγουρα κάτι διαφορετικό θα έχουν να σου πουν από τους «συστημικούς πράκτορες» του μαζικού τουρισμού τους ξεναγούς. Κάνε μια «επένδυση» στους «διασκεδαστές του δρόμου»: μουσικοί, ακροβάτες, μίμοι, ταχυδακτυλουργοί, όλοι συμβάλουν με το δικό τους μοναδικό τρόπο στο ambience της πόλης, στη βελτίωση της ατμόσφαιρας που σε πλαισιώνει. Αυτό είναι που ονομάζουμε «time well spent».

Προσοχή! Δεν αναφερόμαστε –αν και θα έπρεπε– στους street food vendors, γιατί εκεί παραμονεύει ο κίνδυνος των έξτρα κιλών…

17. Κλείσε τα μάτια σου για πέντε λεπτά την ημέρα

Πόσο διαφορετικά θα νιώσεις αν συνηθίσεις να κλείνεις τα μάτια σου για 5 λεπτά κάθε μέρα; Αν ηρεμήσεις, αν ρηλαξάρεις, αν γίνεις πιο ΖΕΝ, έστω και για λίγο. Απόλαυσέ το και disengage. Αν το κάνεις μάλιστα και ανάμεσα στο πολύβουο κέντρο του τόπου που βρίσκεσαι, ακόμη καλύτερα. Δοκίμασε να χαλαρώσεις με κλειστά μάτια μπροστά στον Πύργο του Άιφελ ή στην Πυραμίδα της Γκίζας, ενώ χιλιάδες άλλοι τουρίστες τρέχουν αγχωμένοι γύρω για να βγάλουν selfies.

18. Ταξίδεψε για 10 μερες τουλάχιστον

Τα weekend breaks, οι «αποδράσεις του Σαββατοκύριακου», τα τεταμένα τριήμερα είναι ωραία, αλλά είναι σαν τα σφηνάκια στο μπαρ. «Καταναλώνονται» πολύ γρήγορα… Άλλο το να απολαμβάνεις ένα bourbon χωρίς πάγο στο deck ενός ράντζου στο Τέξας και άλλο το να πίνεις το ίδιο σε σφηνάκι σε μια πολύβουη μπάρα στη Νέα Υόρκη.

Take your time. Extend your time. Αν μπορείς να συμπεριλάβεις στο 10ήμερο όχι ένα, αλλά δύο Σαββατοκύριακα, ακόμη καλύτερα! Άσε που θα σου έρθει και πιο φθηνά, καθώς οι τιμές των εισιτηρίων είναι αυξημένες την Παρασκευή και την Κυριακή.

19. Μη ρίξεις άγκυρα

Όσο ωραία και αν περνάς κάπου «μη ρίξεις άγκυρα». Καλό το κόλλημα, αλλά ο πραγματικά ελεύθερος ταξιδιώτης μετακινείται τουλάχιστον μια φορά ανά 5 ημέρες. Αλλιώς κινδυνεύεις από «νομάδας» να γίνεις «γεωργός», να μονιμοποιηθεί η σχέση σου με τον τόπο και αφού ανθίσει γρήγορα ν’ αρχίσει να μαραίνεται γρήγορα.

20. Be Cool

Συνήθως ευχόμαστε Be Happy, καθώς οι διακοπές είναι συνυφασμένες με τη «χαρά». Ας μη σηκώσουμε όμως τόσο ψηλά τον πήχη. Αν είσαι «άνετος» στο ταξίδι σου, τότε θα είσαι και χαρούμενος. Αν είσαι στρεσαρισμένος, χαλάς και το ταξίδι και τη διάθεσή σου.

21. Βρες έναν ρόλο, ένα ψευδώνο και ένα ταξίδι με αποστολή

Travel with a purpose, θέσε έναν στόχο, έναν σκοπό στο ταξίδι σου που θα το κάνει πιο ενδιαφέρον. Αν θέλεις να απελευθερωθείς ολοκληρωτικά από τη ζωή που ζεις στη «βάση» σου, ταξίδεψε έχοντας υιοθετήσει από πριν έναν ρόλο. Δεν σου προτείνουμε να φοράς μαύρα t-shirts με πειρατικές νεκροκεφαλές τύπου Jolly Roger και slogans τύπου «I chill harder than you party – Mykonos», όπως κάνουν κάποιοι φίλοι μας σύγχρονοι «Πειρατές». Αλλά σίγουρα έχεις «φλερτάρει» κάποια στιγμή στη ζωή σου με την ιδέα να έπαιζες έναν «ρόλο» που δεν είναι απαραίτητα μυθιστορηματικός ή αποκριάτικος.

Δεν είπαμε να μεταμορφωθείς στον Ντ’ Αρντανιάν από τους Τρεις Σωματοφύλακες, ούτε σε μια Αμαζόνα. Ούτε βέβαια χρειάζεται να πας στο Ρίο ή στη Βενετία την εποχή των περίφημων Καρναβαλιών τους. Όταν μιλάμε για «Alias», δεν σου προτείνουμε να γίνεις κατάσκοπος, αλλά κάτι πιο γήινο. Θα μπορούσες να εμφανιστείς π.χ. ως «φωτογράφος» που έχει για project ένα album με street art, με graffiti… πες πως ψάχνεις να βρεις τον νέο Bansky.

Ο «δημοσιογράφος» επίσης είναι πάντα μια καλή και εύκολα πιστευτή ιδέα. Ακόμη πιο πρακτικό όμως είναι να δηλώνεις «mystery guest», όπως αυτοί οι «αόρατοι» τύποι που στέλνουν μυστικά οι μεγάλες αλυσίδες ξενοδοχείων για να ελέγξουν την ποιότητα των υπηρεσιών τους. Εσύ δεν χάνεις τίποτα να το αφήσεις να «διαρρεύσει» με τρόπο σε κάποιον κουτσομπόλη σερβιτόρο. Μπορεί να σε κεράσουν και κανένα κοκτέιλ από το πουθενά.

22. Βγάλε το πλαστικό από το ταξίδι σου

Μπορείς παράλληλα με τις διακοπές σου να υπηρετήσεις και το «κοινό καλό». Ο ΟΗΕ έχει 17 Παγκόσμιους Στόχους (sogs) για μια καλύτερη ζωή το 2030 (sogs.un.org). Ο πιο εύκολος από αυτούς (γιατί Eco Warrior / Πράσινος Μαχητής δεν γίνεσαι από τη μια μέρα στην άλλη), είναι να μαζεύεις τα καπάκια από τα νερά και τα αναψυκτικά που καταναλώνεις καθημερινά (#14). Απλά «κάνεις το καλό και το ρίχνεις στο γιαλό», όπως παροτρύνει η γνωστή παροιμία. Εσύ τα καπάκια να τα ρίχνεις στους γνωστούς κάδους ανακύκλωσης. Σύμφωνοι;

23. Τύπωσέ την αγαπημένη σου φωτογραφία σε χαρτί

Αφού ολοκληρώσεις το «ελεύθερο ταξίδι» διάλεξε μια φωτογραφία, την πιο αγαπημένη σου ή την πιο αντιπροσωπευτική από την «περιπέτεια» / «αποστολή» σου, και τύπωσέ την σε χαρτί. Όσες εκατοντάδες ψηφιακές φωτογραφίες και να τράβηξες, αν δεν «αποτυπώσεις» κυριολεκτικά έστω μία, δεν έχει μείνει τίποτα απ’ αυτό για εσένα ούτε και τους φίλους σου. Το πραγματικό memory box, το «σεντούκι των αναμνήσεών» σου είναι αυτό! Όταν το ανοίξεις μετά από πολλά πολλά χρόνια, ακόμη και αν έχουν ξεθωριάσει, δεν θα έχουν διαγραφεί κατά λάθος, όπως σίγουρα θα συμβεί με τα σημερινά digital files. Θα είναι το απόλυτο «memory lane» με τo άθροισμα των τυπωμένων Polaroid από κάθε ταξίδι σου.

Σκέψου πόσες εκατοντάδες φωτογραφίες έχεις στο κινητό σου και δεν έχεις μπει καν στον κόπο να τις ξανακοιτάξεις αφότου γύρισες στη «βάση» σου; Γιατί; Γιατί η ποσότητα ποτέ δεν μπόρεσε να υποκαταστήσει την ποιότητα. Γιατί η ζωή είναι στιγμές. Στιγμές ξεχωριστές, γι’ αυτό και πολύτιμες. Γίνονται ξεχωριστές όταν είναι διαχρονικές, ανεξίτηλες, όταν αντέχουν στον χρόνο, χωρίς «συντηρητικά».

24. Ταξίδεψε εκτός σεζόν

Όσο και αν το «εκτός εποχής» ταξίδι δεν ακούγεται trendy, έχει πολλά απλά αβαντάζ, όχι μόνο οικονομικά (καλύτερες τιμές, φθηνότερα μεταφορικά και φιλοξενία), αλλά και οικολογικά, καθώς δεν επιβαρύνεις τόσο πολύ το περιβάλλον. Στην εποχή του υπερτουρισμού, όπου ολοένα και περισσότεροι κάτοικοι δημοφιλών προορισμών αντιδρούν οργανωμένα φτάνοντας μέχρι την επιβολή εκτάκτων φόρων και quotas στους επισκέπτες της high season, γιατί να μην «απολαύσεις» τα μικρά αβαντάζ του off peak π.χ. μικρότερες ουρές στο Μουσείο της Madam Tussaud’s στο Λονδίνο;

25. Φέρε πίσω ένα μικρό σουβενίρ

Φτιάξε μόνος σου και φέρε για δώρα στους φίλους σου μικρά αναμνηστικά, που δεν είναι τα κάθε λογής κιτς «τσολιαδάκια», «μαγνητάκια» και cardpostal που πωλούνται κατά χιλιάδες στα τουριστικά καταστήματα. Πολλές φορές ένα κοχύλι στην αγαπημένη σου με την ημερομηνία του ταξιδιού και μια καρδούλα είναι πιο πολύτιμο από ένα χρυσό δαχτυλίδι.

