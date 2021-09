To Σάββατο το Athens Pride με σημείο εκκίνησης την πλατεία Κλαυθμώνος

Το φετινό Athens Pride θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου με σημείο εκκίνησης την πλατεία Κλαυθμώνος στις 7 μ.μ. και κατάληξη μπροστά στη Βουλή.

Το κεντρικό σύνθημα θα είναι «Αυτό που μας ενώνει».

Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά παρέλαση υπερηφάνειας, χωρίς συναυλία και χωρίς λειτουργία περιπτέρων. Θα υπάρχει τήρηση των ενδεδειγμένων αποστάσεων και χρήση μάσκας καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Πορεία Υπερηφάνειας Σάββατο 11.09.2021. Εκκίνηση: Πλατεία Κλαυθμώνος στις 19:00.

Athens Pride March 11.09.21 @ 19.00, Klafthmonos Sq.

Athens Pride | Αυτό που μας ενώνει

This Is What Unites Us pic.twitter.com/erevXula6T

