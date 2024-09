Tους νέους Επιτρόπους ανακοίνωσε η Φον ντερ Λάιεν – Το χαρτοφυλάκιο «Βιώσιμες Μεταφορές και Τουρισμός» στον Απ. Τζιτζικώστα

Μετά από εβδομάδες ενός παρασκηνιακού μπρα ντε φερ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε το πώς θα κατανεμηθούν τα χαρτοφυλάκια των επιτρόπων.

Henna Virkkunen από την Φινλανδία, εκτελεστική αντιπρόεδρος για Τεχνολογία, Ασφάλεια και Κράτος Δικαίου

Ροξάνα Μινζάτου, Επίτροπος για Ανθρώπους, Δεξιότητες και Προετοιμασία.

Μάρος Σέφκοβιτς για το εμπόριο

Βάλντις Ντομπρόβσκις για την οικονομία και την παραγωγικότητα αλλά και για την εφαρμοστικότητα ΄

Ντουμπράφσκα Σουίτσα για τη Μεσόγειο

Όλιβερ Βαρχέλι για θέματα υγείας

Βούπκε Χοέστρα για θέματα περιβάλλοντος

Άντριους Κουμπίλιους για θέματα άμυνας και διαστήματος

Μάρτα Κος για θέματα διεύρυνσης

Κώστας Καδής για θέματα αλιείας

Απόστολος Τζιτζικώστας για θέματα Μεταφορών και Τουρισμού

Μαρία Αλμπουκέρκι για θέματα οικονομικής πολιτικής

Χάτζα Λαμπίπ για θέματα διαχείρισης κρίσεων

Πιοτρ Σεραφίμ για θέματα προϋπολογισμού

Νταν Γιόργκενσεν για θέματα ενέργειας και οικιστικής πολιτικής

Εκατερίνα Ζαχαρίεβα για θέματα startups και καινοτομίας

Μάικλ Μαγκράθ για θέματα δικαιοσύνης

Κρίστοφ Χάνσεν για θέματα γεωργίας

Γκλέν Μικάλεφ για θέματα νεολαίας και αθλητισμού

Today I’m presenting my team for the next five years.

A team of competent and motivated women and men ready to work together.

For a stronger Union.

For a more secure Europe.

For a more competitive Europe. https://t.co/Og37dmsXcJ

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 17, 2024