Τουλάχιστον 13 νεκροί από έκρηξη κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ

Από την έκρηξη που σημειώθηκε έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ σκοτώθηκαν τουλάχιστον 13 άνθρωποι -μεταξύ των οποίων ήταν και παιδιά- ενώ πολλοί φρουροί των Ταλιμπάν τραυματίστηκαν, σύμφωνα με μια πηγή προσκείμενη στους Ταλιμπάν.

Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι μεταξύ των τραυματιών ενδέχεται να είναι και τρεις Αμερικανοί στρατιώτες.

Σύμφωνα με μια στρατιωτική πηγή η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στην Πύλη Άμπεϊ, τη μία από τις τρεις προσβάσεις στο αεροδρόμιο όπου τις τελευταίες ημέρες συνωστίζονται χιλιάδες Αφγανοί, ελπίζοντας ότι θα καταφέρουν να φύγουν από τη χώρα που πλέον ελέγχεται από τους Ταλιμπάν.

Στο Twitter υπάρχουν αναφορές και για δεύτερη έκρηξη με τα θύματα να φτάνουν τα 30:

#BREAKING : Second explosion hit Baron Hotel near #Kabul airport where Americans were rescued last week.

Reports saying now 30 killed in blasts pic.twitter.com/Et74OMlBvV

— ZionWarrior (@ZionWarrior6) August 26, 2021