Τουρκία: Συντριβή αεροσκάφους Beriev που επιχειρούσε στις φωτιές

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης Ρωσικό πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου Beriev, συνετρίβη στη νότια Τουρκία το μεσημέρι.

Πρόκειται για ρωσικό αεροσκάφος το οποίο είχε νοικιάσει η χώρα από τη Ρωσία, προκειμένου να συμβάλλει στην κατάσβεση των μεγάλων πυρκαγιών που μαίνονται εδώ και ημέρες στην χώρα. Στην περιοχή έχουν σπεύσει ομάδες έρευνας και διάσωσης για να εντοπίσουν επιζώντες.

Ωστόσο, σύμφωνα με την τουρκική Yeni Safak και τα οκτώ μέλη του πληρώματος, φέρεται να είναι νεκροί.

«Η επαφή χάθηκε με το αεροπλάνο το οποίο είχε ενοικιαστεί από τη Ρωσία για να βοηθήσει στην προσπάθεια της Τουρκίας να σβήσει τη δασική πυρκαγιά στο Kahramanmaras», ανέφερε στο πρακτορείο Anadolu Τούρκος αξιωματούχος.

«Την ώρα που επιχειρούσε στην κατάσβεση μιας πυρκαγιάς κοντά στην πόλη Καχραμανμάρας, ένα Be-200, που είχε ενοικιαστεί από τη Ρωσία, συνετρίβη. Ομάδες διάσωσης έχουν σταλεί στο σημείο της συντριβής. Τα πλήρωμα αποτελείτο από 8 ανθρώπους, έξι από τη ρωσική ομάδα και δύο από τη γενική διεύθυνση Δασών (της Τουρκίας)», ανέφερε σε μια ανακοίνωση η γενική διεύθυνση Δασών της Τουρκίας.

JUST IN: a Russian Beriev Be-200ChS firefighter plane operating in Turkey has crashed.

The fate of 8 crew members, 6 Russian 2 Turkish is unknown. Presumably, there are no survivors. https://t.co/KeKUzmLLr4 pic.twitter.com/wHPtYnAbDl

— 301🇦🇲 (@301_AD) August 14, 2021