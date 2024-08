Τραμπ και Χάρις έγιναν… ζευγάρι χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη

Η τεχνητή νοημοσύνη έκανε και πάλι το… θαύμα της και «ένωσε» την Κάμαλα Χάρις και τον Ντόναλντ Τραμπ, με τα βίντεο και τις φωτογραφίες τους να τρεντάρουν στα social τις τελευταίες ώρες. Γιατί μπορεί οι δυο τους να παλεύουν για την ηγεσία των ΗΠΑ και ποιος θα κερδίσει στις επικείμενες αμερικανικές εκλογές αλλά μάλλον η ΑΙ έχει διαφορετική άποψη και δεν τους συμφιλίωσε απλά, αλλά τους έκανε… ζευγάρι.

Λίγες ημέρες μετά το επικό βίντεο με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ και τον Έλον Μασκ να χορεύουν την εμβληματική επιτυχία των Bee Gees «Staying Alive», τα βλέμματα στρέφονται στην Κάμαλα Χάρις και τον Ντόναλντ Τραμπ. Στα δημιουργήματα της τεχνητής νοημοσύνης φαίνονται να κρατιούνται χέρι-χέρι, να περπατούν στην αμμουδιά, να πηγαίνουν εκκλησία και να φιλιούνται με πάθος ενώ κάποια στιγμή φαίνεται πως η υποψήφια των Δημοκρατικών για την ηγεσία των ΗΠΑ μένει έγκυος και γεννά το παιδί του Ρεπουμπλικανού αντιπάλου της, με την ίδια να… φαίνεται πολύ χαρούμενη για αυτό.

I asked twitter AI to show me Trump and Harris in a romantic position, but I didn’t think it would actually do it.

I had to see this, so now you do too. pic.twitter.com/iSJ0TTHDvr

— Andy Grewal (@ProfGrewal) August 15, 2024