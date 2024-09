Τραγωδία στην Κένυα: 17 μαθητές απανθρακώθηκαν μετά από φωτιά σε σχολείο

Δεκαέξι μαθητές έγιναν απανθρακώθηκαν έπειτα από πυρκαγιά σε σχολείο στην κεντρική Κένυα, σε σημείο που είναι αδύνατη η αναγνώριση των πτωμάτων, μετέδωσε σήμερα ο τηλεοπτικός σταθμός Citizen Television.

Η πυρκαγιά στο σχολείο Hillside Endarasha Academy στην πόλη Νιέρι προκάλεσε επίσης τον τραυματισμό 14 μαθητών, πρόσθεσε ο σταθμός.

16 pupils burnt to death, 14 others injured after fire razes down a dormitory at Hillside Endarasha Academy in Kieni, Nyeri, police say. pic.twitter.com/11JbhCyc0A

