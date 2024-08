Τρεις νεκροί και ένας τραυματίας από ένοπλη επίθεση σε σχολείο στη Βοσνία

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε γυμνάσιο της πόλης Σάνσκι Μοστ στη δυτική Βοσνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα τοπικά μέσα ένας εργάτης άνοιξε πυρ σε αίθουσα συνεδριάσεων των καθηγητών, σκοτώντας τρεις από αυτούς.

Ο ένοπλος δράστης φαίνεται να έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Την είδηση επιβεβαίωσε το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας, με τον εκπρόσωπο Adnan Beganovic να δηλώνει στο ATV ότι η αστυνομία ενημερώθηκε στις 10:15 ότι υπήρξαν πυροβολισμοί σε σχολείο.

«Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ ένα άτομο έχει τραυματιστεί και μεταφέρθηκε στην Πανεπιστημιακή Κλινική της Δημοκρατίας της Σέρπσκα», είπε ο Beganovic.

Λέει ότι οι λεπτομέρειες του πυροβολισμού δεν είναι ακόμη γνωστές και ότι υπάρχουν πολλές αστυνομικές ομάδες στο σημείο. «Περισσότερες πληροφορίες θα γίνουν γνωστές κατά τη διάρκεια της ημέρας», είπε ο Beganovic.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πώς τραυματίστηκε ο εργαζόμενος και αν προκάλεσε τα τραύματά του στον εαυτό του.

