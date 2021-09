Τζεν Ψάκι: Αποστομωτική απάντηση σε ερώτηση δημοσιογράφου για τις αμβλώσεις – «Δεν έχεις μείνει έγκυος»

Κεντρικό θέμα στην ημερήσια συνέντευξη Τύπου του Λευκού Οίκου την Πέμπτη αποτέλεσε η άρνηση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να μην αναστείλει την ισχύ νόμου στο Τέξας για τις αμβλώσεις. Η απάντηση ωστόσο της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, Τζεν Ψάκι, σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου, αποτέλεσε ηχηρό «χαστούκι».

.@PressSec to male reporter on abortion: “I know you’ve never faced those choices nor have you ever been pregnant but for women out there who have faced those choices this is an incredibly difficult thing. The president believes that right should be respected.” pic.twitter.com/l4zTzlW1Tq

— CSPAN (@cspan) September 2, 2021