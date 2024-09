Βίντεο δείχνει Ρώσους να εκτελούν εν ψυχρώ Ουκρανούς στρατιώτες

Αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των εκτελέσεων Ουκρανών στρατιωτών από τους Ρώσους εισβολείς, λίγο μετά την παράδοσή τους, σύμφωνα με το CNN, το οποίο, μάλιστα, έδωσε στη δημοσιότητα ένα σχετικό βίντεο από το πιο πρόσφατο περιστατικό, που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στην περιοχή του Ποκρόφσκ.

Πηγές της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών παρέδωσαν στο CNN έναν κατάλογο με 15 εκτελέσεις αιχμαλώτων από τον Νοέμβριο του 2023, οι περισσότερες από τις οποίες επιβεβαιώθηκαν από βίντεο και ηχητικές υποκλοπές που παρείχαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

CNN has obtained exclusive video that shows an apparent execution by Russian troops of three surrendering Ukrainians, after their trench was overrun.

The incident is part of a pattern of apparent executions, seemingly increasing in pace this year.@npwcnn reports. pic.twitter.com/EsSC4IXcVV

— CNN International PR (@cnnipr) September 6, 2024