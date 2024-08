Βίντεο: Εκτοξευτής πυραύλου της SpaceX τυλίγεται στις φλόγες κατά την προσγείωσή του

Στις φλόγες τυλίχτηκε ένας εκτοξευτής πυραύλου Falcon 9 της SpaceX κατά την επιστροφή και την προσγείωσή του σε μια μη επανδρωμένη πλατφόρμα στον Ατλαντικό Ωκεανό, προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθεί.

Ο πύραυλος εκτοξεύθηκε στις 3:48 π.μ. (τοπική ώρα) από τον διαστημικό σταθμό «Space Launch Complex» στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ, αναπτύσσοντας 21 δορυφόρους Starlink σε χαμηλή τροχιά.

WATCH: #SpaceX rocket booster tips over, appears to explode while landing off #Florida’s coast. DETAILS >>> https://t.co/JpFts1PyAA #WFTV pic.twitter.com/2hIHPC6uZk

— WFTV Channel 9 (@WFTV) August 28, 2024