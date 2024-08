Wyndham Hotels & Resorts: Nέο ξενοδοχείο στη Βαρκελώνη

Η Wyndham Hotels & Resorts συνεχίζει να επεκτείνει την πολυτελή της παρουσία στην περιοχή της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, με το άνοιγμα του Dolce by Wyndham Barcelona Resort.

Το θέρετρο, το οποίο βρίσκεται στο Sant Esteve de Sesrovires, λιγότερο από 30 λεπτά από το αεροδρόμιο Josep Tarradellas Barcelona – El Prat και 45 λεπτά από το κέντρο της Βαρκελώνης, διαθέτει 150 δωμάτια σε μια προνομιακή τοποθεσία για επαγγελματίες και ταξιδιώτες αναψυχής που αναζητούν την τέλεια ισορροπία ηρεμίας, άνεσης και πρακτικότητας.

Με περισσότερα από 600 τ.μ. χώρων συνεδριάσεων και εκδηλώσεων, το ξενοδοχείο είναι άρτια εξοπλισμένο για να καλύψει την αυξημένη ζήτηση για φυσικές συναντήσεις. Διαθέτει επίσης ένα σπα και κέντρο ευεξίας με αναζωογονητικές θεραπείες και δραστηριότητες, καθώς και εύκολη πρόσβαση στην περιοχή Penedes Wine Region DOC, η οποία είναι διάσημη για την παραγωγή Cava, του αφρώδους κρασιού της περιοχής.

Το Dolce by Wyndham Barcelona Resort ακολουθεί τα άλλα πρόσφατα ανοίγματα του brand Dolce Hotels and Resorts by Wyndham στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Dolce by Wyndham Çeşme Alaçatı, το πρώτο ξενοδοχείο Dolce που άνοιξε στην Τουρκία, και του Dolce by Wyndham Versailles – Domaine du Montcel, που βρίσκεται στις Βερσαλλίες της Γαλλίας.

Σχετικά, ο κ. Δημήτρης Μανίκης, Πρόεδρος Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Ευρασίας και Αφρικής, Wyndham Hotels & Resorts, ανέφερε τα εξής: «Το άνοιγμα στη Βαρκελώνη σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στην επέκταση του πολυτελούς μας brand, Dolce By Wyndham, στην περιοχή της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, επιτρέποντας στους ιδιοκτήτες ξενοδοχείων να επωφεληθούν από την αυξανόμενη αγορά των εταιρικών ταξιδιών. Αυτό το εκπληκτικό θέρετρο βυθίζει τους επισκέπτες σε φανταστικά περιβάλλοντα, όπου μπορούν να συνδεθούν, να δημιουργήσουν και να ανακαλύψουν. Είτε πρόκειται για επαγγελματικό ταξίδι, είτε για ταξίδι αναψυχής, προσκαλούμε τους επισκέπτες από όλο τον κόσμο να βιώσουν την ξεχωριστή και εμπνευσμένη ατμόσφαιρα του Dolce By Wyndham Barcelona Resort».

Από την πλευράς της, η κα Maria Rosa Barcia, Asset Manager, Dolce by Wyndham Barcelona Resort, ανέφερε τα εξής: «Με την αυξανόμενη ζήτηση για φυσικά συνέδρια και εκδηλώσεις, μετά τη μετάβαση στην εξ’ αποστάσεως εργασία και στις εικονικές εναλλακτικές, το νέο μας θέρετρο στη Βαρκελώνη έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια παγκόσμιας κλάσης εμπειρία για επαγγελματίες ταξιδιώτες και ταξιδιώτες αναψυχής. Το ταλαντούχο προσωπικό μας είναι αφοσιωμένο στην προσφορά κορυφαίων υπηρεσιών, ενώ οι επισκέπτες επωφελούνται από την προνομιακή τοποθεσία και τη γκάμα των εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου, καθιστώντας το ιδανικό μέρος για μια ισπανική απόδραση, για συναντήσεις, συνέδρια και άλλα».

Ένας ήσυχος Παράδεισος σε έναν κορυφαίο προορισμό

Στα ευρύχωρα δωμάτια του Dolce by Wyndham Barcelona Resort, ο σύγχρονος εσωτερικός σχεδιασμός συνδυάζεται με την μοντέρνα εξωτερική εμφάνιση του ξενοδοχείου, αντικατοπτρίζοντας τη μεσογειακή παράδοση της Βαρκελώνης. Η ημέρα ξεκινά με ένα χαλαρό πρωινό στο εστιατόριο Terroir by Paradís, με απολαυστική μεσογειακή κουζίνα που παρασκευάζεται από τοπικά και εποχιακά υλικά. Ο μοντέρνος διάκοσμος και τα μεγάλα παράθυρα του εστιατορίου, προσφέρουν πανοραμική θέα στο κοντινό γήπεδο γκολφ και στην εκπληκτική οροσειρά Montserrat.

Στο παρακείμενο Barcelona Golf Club, σχεδιασμένο από τον θρυλικό José María Olazábal, οι επισκέπτες μπορούν να παίξουν γκολφ, κάτω από τη μεγαλοπρεπή οροσειρά, ενώ στη συνέχεια μπορούν να χαλαρώσουν στο κέντρο ευεξίας του ξενοδοχείου, το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει σάουνα, χαμάμ, σολάριουμ, ή και να ξεκουραστούν στις εσωτερικές ή εξωτερικές πισίνες του θερέτρου. Περαιτέρω, το κέντρο ευεξίας διαθέτει 5 δωμάτια θεραπείας, όπου προσφέρονται εξατομικευμένες θεραπείες μασάζ, περιποιήσεις προσώπου ή θεραπείες σώματος, μέρος των υπηρεσιών NRGY concept που περιλαμβάνουν επίσης θεραπείες ευεξίας και ευζωίας.

Το βράδυ, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν το Terroir Bar, γνωστό για τα καινοτόμα κοκτέιλ του, όπως είναι το χαρακτηριστικό «Terroir Nest» και να δοκιμάσουν μια μεγάλη ποικιλία από τοπικά κρασιά και ποτά.

Τα δωμάτια στο Dolce by Wyndham Barcelona Resort διαθέτουν δωρεάν υψηλής ταχύτητας Wi-Fi, μίνι ψυγεία και μηχανές εσπρέσο, καθώς και πολυτελή προϊόντα περιποίησης και ντους. Είτε ο επισκέπτης ταξιδεύει για επαγγελματικούς λόγους, είτε για αναψυχή, το θέρετρο προσφέρει τον τέλειο συνδυασμό πολυτέλειας και έμπνευσης, προσκαλώντας τον να δημιουργήσει αξέχαστες αναμνήσεις σε αυτό το ήρεμο και γραφικό περιβάλλον.

Το νέο ξενοδοχείο έρχεται να προστεθεί σε άλλα θέρετρα της Wyndham στην Ισπανία, όπως είναι τα Wyndham Grand Costa Del Sol, Wyndham Residences Costa Adeje και Ramada Resort by Wyndham Puerto de Mazarron. Η αποστολή όλων των ξενοδοχείων της Wyndham, είναι να κάνει τα ταξίδια σε ξενοδοχεία δυνατά για όλους.

Όπως όλα τα ξενοδοχεία Dolce, το Dolce by Wyndham Barcelona Resort συμμετέχει στο Wyndham Rewards® , το βραβευμένο πρόγραμμα επιβράβευσης της Wyndham με πάνω από 60.000 ξενοδοχεία, θέρετρα και ενοικιαζόμενα καταλύματα παγκοσμίως.

Σχετικά με τα Dolce Hotels and Resorts by Wyndham

Τα εμπνευσμένα περιβάλλοντα, ενθαρρύνουν τις μεγάλες ιδέες. Αυτή είναι η φιλοσοφία πίσω από τα Dolce Hotels and Resorts by Wyndham®. Με μια επιλεγμένη συλλογή σε μοναδικούς προορισμούς, τα Dolce αναδιαμόρφωσαν τις σύγχρονες συναντήσεις, χρησιμοποιώντας δημιουργικούς χώρους, υπερσύγχρονη τεχνολογία, προγράμματα θρεπτικής διατροφής και εμπνευσμένες δραστηριότητες. Από το Κολοράντο Σπρινγκς έως το Ανόι, οι εκπληκτικές τοποθεσίες των Dolce προσφέρουν το περιβάλλον για απίστευτες ταξιδιωτικές εμπειρίες. Περισσότερες πληροφορίες στο www.dolce.com.

Σχετικά με τη Wyndham Hotels & Resorts

Η Wyndham Hotels & Resorts είναι η μεγαλύτερη εταιρεία franchising ξενοδοχείων στον κόσμο, βάσει αριθμού ιδιοκτησιών, με περίπου 9.200 ξενοδοχεία σε περισσότερες από 95 χώρες σε 6 ηπείρους. Μέσω του δικτύου της με πάνω από 885.000 δωμάτια που απευθύνονται στον καθημερινό ταξιδιώτη, η Wyndham έχει ηγετική παρουσία στην οικονομική και μεσαία κατηγορία του κλάδου της φιλοξενίας. Η εταιρεία διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο 25 ξενοδοχειακών εμπορικών σημάτων, συμπεριλαμβανομένων των Super 8®, Days Inn®, Ramada®, Microtel®, La Quinta®, Baymont®, Wingate®, AmericInn®, Hawthorn Suites®, Trademark Collection® και Wyndham®. Το βραβευμένο πρόγραμμα πιστότητας της εταιρείας, Wyndham Rewards, προσφέρει σε περίπου 110 εκατ. εγγεγραμμένα μέλη την ευκαιρία να εξαργυρώσουν πόντους σε χιλιάδες ξενοδοχεία, θέρετρα διακοπών και ενοικιαζόμενα καταλύματα παγκοσμίως. Περισσότερες πληροφορίες στο wyndhamhotels.com.