Υεμένη: Επίθεση με παγιδευμένο αυτοκίνητο εναντίον αυτοκινητοπομπής κυβερνητικών αξιωματούχων

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση με παγιδευμένο αυτοκίνητο στη νότια Υεμένη εναντίον αυτοκινητοπομπής κυβερνητικών αξιωματούχων.

Σύμφωνα με πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας, ο κυβερνήτης του Άντεν Άχμεντ Λάμλας, ο υπουργός Γεωργίας Σάλεμ αλ-Σοκότρι και ένας τρίτος αξιωματούχος του οποίου η ταυτότητα δεν έχει διευκρινιστεί επί του παρόντος, επέβαιναν στην αυτοκινητοπομπή που κατευθυνόταν στο Άντεν.

Δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, το Άντεν είναι η προσωρινή έδρα της υεμενίτικης κυβέρνησης η οποία πολεμά από το 2014 τους Χούτι, τους αντάρτες που κατέλαβαν ένα μεγάλο μέρος του βορρά της χώρας, όπως και την πρωτεύουσα Σαναά.

Στην επίθεση, για την οποία δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής ανάληψη ευθύνης, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και δέκα τραυματίστηκαν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό πηγών των υπηρεσιών ασφαλείας. Προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για πέντε νεκρούς.

«Το παγιδευμένο αυτοκίνητο εξερράγη στον δρόμο Αλ-Μουάλα κατά τη διέλευση της αυτοκινητοπομπής των αξιωματούχων, ανάμεσά τους ο κυβερνήτης του ‘Αντεν, ο υπουργός Γεωργίας και ένας ακόμη αξιωματούχος», δήλωσε πηγή ασφαλείας. Όλοι τους επέζησαν της «τρομοκρατικής επίθεσης και απόπειρας δολοφονίας», μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Saba.

WARNING: GRAPHIC CONTENT: A car bomb targeting the governor's convoy shook Yemen's southern port city of Aden, killing at least six people and wounding seven, the information minister said https://t.co/IrJpBWJCrn pic.twitter.com/82XuwysGLt

— Reuters (@Reuters) October 10, 2021