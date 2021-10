Υπεγράφη το μνημόνιο συνεργασίας για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Αιγύπτου

Ολοκληρώθηκε η τελετή υπογραφής μνημονίου συνεργασίας για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Αιγύπτου.

Το μνημόνιο υπεγράφη το μεσημέρι στην Αθήνα, από τον κ. Σκρέκα και τον υπουργό Ηλεκτρισμού και ΑΠΕ της Αιγύπτου, Mohamed Shaker και προβλέπει τη σύσταση ομάδας εργασίας υψηλού επιπέδου, που θα αναλάβει τα επόμενα βήματα για την μελέτη, αδειοδότηση και υλοποίηση του έργου.

Οι βάσεις για την υπογραφή της συμφωνίας τέθηκαν κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Κάιρο, τον Ιούνιο, στο πλαίσιο της οποίας ο κ. Σκρέκας συναντήθηκε με τον κ. Shaker και συζήτησε τα σχέδια για ηλεκτρική διασύνδεση των δύο χωρών.

«Με το μνημόνιο συνεργασίας προωθούμε την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, η οποία θα μεταφέρει καθαρή ενέργεια που θα παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προκειμένου να εξάγεται στις βορειότερες χώρες και την Ευρώπη», τόνισε ο κ. Σκρέκας και πρόσθεσε:

«Η Αίγυπτος και η Ελλάδα είναι δύο χώρες με ιστορικούς δεσμούς και βαριά πολιτιστική κληρονομιά. Αυτή η ενεργειακή συμφωνία ενισχύει ακόμα περισσότερο αυτούς τους δεσμούς φιλίας και συνεργασίας. Αποτελεί ορόσημο για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας των δύο χωρών και την ικανότητα να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης. Με την υπογραφή του μνημονίου οι δύο κυβερνήσεις αναγνωρίζουν την σημασία της εγκατάστασης μιας αμφίδρομης ηλεκτρικής διασύνδεσης, που θα μεταφέρει ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές».

Ο υπουργός Ηλεκτρισμού και ΑΠΕ της Αιγύπτου, Mohamed Shaker, έκανε λόγο από την πλευρά του, για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές στην ιστορία των σχέσεων των δύο χωρών, τις οποίες χαρακτήρισε εξαίρετες. Αναφέρθηκε στις μακρόχρονες διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας-Αιγύπτου, στην πολυεπίπεδη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί, καθώς και στην παρουσία της ελληνικής κοινότητας στην Αίγυπτο, όπως και της αιγυπτιακής στην Ελλάδα. Ο κ. Shaker υπογράμμισε τα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη της συμφωνίας για τις δύο χώρες, καθώς και την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού, ενώ σημείωσε ότι πρόσφατα η Αίγυπτος υπέγραψε συμφωνία για την κατασκευή ηλεκτρικής διασύνδεσης με τη Σαουδική Αραβία, ισχύος 3.000 μεγαβάτ και προϋπολογισμού 1,8 δισ. δολαρίων. Τόνισε εξάλλου, ότι η χώρα του έχει προχωρήσει σε επενδύσεις στην παραγωγή ενέργειας, και στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών, η ισχύς των οποίων αναμένεται να φθάσει σε 2 χρόνια τα 10 γιγαβάτ.

«Το μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφη σήμερα από την Ελλάδα και την Αίγυπτο εξασφαλίζει τη ροή της πράσινης ενέργειας και ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης» αναφέρει σε ανάρτησή του στο twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. «Η διασύνδεση των δικτύων μεταφοράς μεταξύ των δύο χωρών μας αντιπροσωπεύει μια τολμηρή στρατηγική πρωτοβουλία» προσθέτει.

The Memorandum of Understanding signed today by Greece and Egypt secures the flow of green energy and enhances Europe’s energy security. The interconnection of transmission networks between our two countries represents a bold strategic initiative.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 14, 2021