Υψηλή διπλωματία και γεωπολιτική στο 9ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Τα μεγαλύτερα ζητήματα της παγκόσμιας διπλωματίας θα τεθούν επί τάπητος στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, που επιστρέφει στην πόλη των Δελφών από την Τετάρτη έως το Σάββατο, 10-13 Απριλίου 2024.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν οι εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, αλλά και ζητήματα όπως η ενταξιακή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων, οι διατλαντικές σχέσεις κ.ά. Στο πλαίσιο αυτό, θα τεθούν μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα, όπως: Αποτελεί η ειρήνη μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης μία «χαμένη υπόθεση»; Πώς επηρεάζει η σύγκρουση την αρχιτεκτονική ασφαλείας στη Μέση Ανατολή; Ποια σενάρια υπάρχουν στο τραπέζι για την εξέλιξη της υπαρξιακής μάχης της Ουκρανίας, πώς επηρεάζεται το ευρωπαϊκό και αμερικανικό οικοδόμημα ασφαλείας και ποια η στρατηγική σημασία της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας στην πορεία του πολέμου; Αποτελεί στρατηγική επείγουσα ανάγκη για την ΕΕ η ένταξη των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων; Μπορεί η G7 να αποτελέσει γέφυρα μεταξύ του γεωπολιτικού βορρά και νότου; Ποιο είναι το μέλλον των διατλαντικών σχέσεων, και πώς διαμορφώνεται η παγκόσμια τάξη μέσα από τον ανταγωνισμό της Δύσης με τις ανερχόμενες δυνάμεις της Κίνας, της Ινδίας και τα αυταρχικά καθεστώτα σε Ρωσία, Ιράν και Βόρεια Κορέα;

Για να διερευνήσουν τα παραπάνω ζητήματα, το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών έχει προσκαλέσει τους πλέον επιδραστικούς διαμορφωτές πολιτικής, ακαδημαϊκούς, ερευνητές και ειδικούς διεθνών σχέσεων, διπλωματίας και πολιτικής της διεθνούς κοινότητας. Μεταξύ των επιβεβαιωμένων ομιλητών συγκαταλέγονται ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας Radoslaw Sikorski, ο Στρατηγός David H. Petraeus, ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας Nikola Dimitrov, ο πρέσβης Ivo H. Daalder, CEO του The Chicago Council on Global Affairs, ο Ειδικός Απεσταλμένος της ΕΕ για τον διάλογο Πρίστινα – Βελιγραδίου και Δυτικών Βαλκανίων Miroslav Lajčák, ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν Karl W. Eikenberry, ο γεωπολιτικός διανοητής Robert D. Kaplan, ο πρώην διοικητής του αμερικανικού Στρατού στην Ευρώπη Ben Hodges, ο πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας της Γερουσίας της Ρουμανίας Lorant Antal, η βουλευτής του Ουκρανικού Κοινοβουλίου Yulia Klymenko, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα George Tsunis.

Στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών θα συμμετέχουν επίσης και οι υπουργοί Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών της Ελλάδας, Νίκος Δένδιας και Γιώργος Γεραπετρίτης αντίστοιχα, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος, ο εθνικός απεσταλμένος της Ελλάδας για την Ουκρανία Σπύρος Λαμπρίδης καθώς και υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι των κορυφαίων δεξαμενών σκέψης για την ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική όπως η διευθύντρια του Γραφείου Βόρειας Ευρώπης του Atlantic Council Anna Wieslander, ο αντιπρόεδρος του Council on Foreign Relations James M. Lindsay, ο αντιπρόεδρος του Munich Security Conference Rudolph Rainer, ο διευθυντής του International Centre for Defense and Security της Εσθονίας Indrek Kannik, ο διευθυντής του Geneva Centre for Security Policy Thomas Greminger, ο ιδρυτής και πρόεδρος του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών της Βουλγαρίας Ivan Krastev, η διευθύντρια του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων της Ιταλίας Nathalie Tocci, ο διευθυντής του Κέντρου Στρατηγικών Μελετών της Ιορδανίας Zaid Eyadat και η πρόεδρος του Emirates Policy Center Ebtesam Al-Ketbi.

Στην ιστοσελίδα του Φόρουμ (https://def-ix.delphiforum.gr/) είναι διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες για όλους τους επιβεβαιωμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό που θα συμμετέχουν στο τετραήμερο Φόρουμ του Απριλίου, αλλά και πληροφορίες για το πώς μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει διά ζώσης τις εργασίες του Φόρουμ ή online.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ