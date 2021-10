Βρετανία: Νεκρός από επίθεση με μαχαίρι βουλευτής του Συντηρητικού Κόμματος | update

Ο 69χρονος Bουλευτής Ντέιβιντ Έιμες, που εκπροσωπεί το Σάουθεντ Ουέστ του Έσεξ (ανατολική Αγγλία), είναι νεκρός μετά τα πολλά χτυπήματα με μαχαίρι που δέχθηκε μέσα σε εκκλησία από άνδρα, ο οποίος εισέβαλε σε μια συνάντηση με ψηφοφόρους από την εκλογική περιφέρειά του.

Ο Ντέιβιντ Έιμες, Bουλευτής του Συντηρητικού Κόμματος του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με ψηφοφόρους της εκλογικής περιφέρειάς του.

Όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Sky, ο βουλευτής, που εκπροσωπεί το Σάουθεντ Ουέστ του Έσεξ, δέχθηκε πολλά χτυπήματα μαχαίρι από έναν άνδρα ο οποίος εισήλθε στον χώρο όπου γινόταν η συνάντηση.

Το γραφείο του βουλευτή στο Λονδίνο επιβεβαίωσε ότι ο βουλευτής δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι αλλά δεν έδωσε άλλες πληροφορίες.

Ο 69χρονος βουλευτής λαμβάνει ιατρική βοήθεια στο σημείο για τα τραύματά του, μετέδωσε το Sky. Η κατάστασή του δεν είναι σαφής, προσέθεσε.

Πριν από λίγο η αστυνομία ανέφερε στον λογαριασμό της στο Twitter ότι ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης συνελήφθη και ότι δεν αναζητεί άλλους υπόπτους για την επίθεση.

BREAKING: Sir David Amess MP has been stabbed in Leigh-on-Sea today.

The Tory MP for Southend West was holding his surgery at the Belfairs Methodist Church, in Eastwood Road North when a man reportedly ran into the church and stabbed him “several times".

Photos by Lee J. pic.twitter.com/ndLYftEe9S

— Your Southend (@YourSouthend) October 15, 2021