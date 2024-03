Αδ. Γεωργιάδης: Το Ταμείο Ανάκαμψης και οι βελτιώσεις που θα επιφέρει στο σύστημα υγείας

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης συμμετείχε σήμερα, Πέμπτη 14 Μαρτίου 2024, σε πάνελ Ημερίδας με θέμα «Εφαρμογή του Σχεδίου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας για την Ελλάδα» με θέμα «Social resilience – towards a more inclusive Greek public health system».

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία του Υπουργού:

«Η αλήθεια είναι ότι χθες είχαμε μία πιστεύω πολύ εποικοδομητική συζήτηση με όλη την ομάδα του Ταμείου Ανάκαμψης. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους για το πολύ ωραίο review που κάναμε και θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι ως ένας πολιτικός που έχω υποστηρίξει και με μεγάλο προσωπικό κόστος, από προηγούμενες εποχές πιο δύσκολες την παραμονή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήθελα για άλλη μία φορά να πω ότι είναι μεγάλη ευλογία για την Ελλάδα που αποτελούμε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι κάτι που σίγουρα με έχετε ακούσει να το λέω σε πάρα πολλές μου συνεντεύξεις, και σχεδόν κάθε φορά που μιλάω για τα έργα που κάνουμε, ότι δεν θα μπορούσαμε να τα κάνουμε χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ναι, η πανδημία που ήταν ένα πολύ τραγικό γεγονός και μακάρι να μην είχαμε συναντηθεί μαζί της ποτέ, έφερε και ένα καλό, για να επιβεβαιωθεί το αρχαίο ελληνικό ρητό «ουδέν κακόν, αμιγές καλού».

Έφερε το Ταμείο Ανάκαμψης το οποίο αποτελεί ένα συγκλονιστικό εργαλείο προόδου για τις χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πάρα πολλά επίπεδα. Για τη δική μας χώρα, έχω πάντα στο μυαλό μου εκείνη την εποχή ως μία εποχή δοκιμασίας, αλλά και ως μία εποχή που έπρεπε να βρεις σοβαρούς ανθρώπους να μπορούν πραγματικά να κάνουν τη δουλειά. Πιστεύω ότι η εμπειρία μας η μνημονιακή μας βοηθάει τώρα. Δηλαδή, και οι Υπουργοί ξέρουν περίπου τι να κάνουν και οι υπηρεσιακοί ξέρουν περίπου τι να κάνουν. Η ιδέα ότι έρχεται μία ομάδα να δει ότι όντως κάνουμε πράξη αυτά που έχουμε υποσχεθεί δεν είναι κάτι τόσο πολύ ξένο πια, αλλά είναι μία διαδικασία που την έχουμε όλοι περάσει, υπό εξαιρετικά πιο δύσκολες συνθήκες. Είναι καλή διαδικασία αυτή. Εμένα μου αρέσει. Είστε εξαιρετικά ευπρόσδεκτοι σε αυτή τη διαδικασία στο Υπουργείο Υγείας της Ελλάδος, διότι μας αρέσει πάρα πολύ ένα αρχαίο ρωμαϊκό ρητό που λέγεται «pacta sunt servanda», οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται. Και η βασική μας γραμμή είναι ότι αυτά που λέμε θα γίνονται. Να πω για τον κόσμο ότι τα χρήματα που έχει πάρει το Υπουργείο Υγείας από το Ταμείο Ανάκαμψης που είναι κολοσσιαία και θα βοηθήσουν το σύστημα υγείας της Ελλάδος να περάσει μέσα σε τρία με τέσσερα χρόνια σε μία πρόοδο που κανονικά θα έπρεπε να χρειαστεί εκατό χρόνια για να την κάνει. Αυτή τη στιγμή υλοποιούμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανακαίνισης κτιριακών υποδομών των δημοσίων νοσοκομείων της Ελλάδας από την ίδρυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ογδόντα νοσοκομεία ανακαινίζονται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, όλα τα τμήματα επειγόντων περιστατικών, οι πιο παλιές κλινικές του ΕΣΥ γίνονται όλες καινούριες. Προηγουμένως, άκουσα για μια δυσάρεστη εμπειρία σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Ναι, έχει πολλές δυσάρεστες ιστορίες να διηγηθεί το δημόσιο σύστημα, αλλά με το Ταμείο Ανάκαμψης θα έχει πιο πολλές ευχάριστες να διηγηθεί.

Αυτή τη στιγμή λοιπόν, είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτιριακής ανακαίνισης που έχει γίνει στην ιστορία, το ίδιο για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας όπου έχουμε σε ανακαίνιση 156 κέντρα υγείας από τα 318 που είναι στο σύνολο. Έχουμε ένα τεράστιο πρόγραμμα ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τα κέντρα υγείας, που σημαίνει ότι μπορούμε να παρέχουμε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας πολύ υψηλού επιπέδου μέσω των χρημάτων αυτών. Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης χρηματοδοτούμε τα περισσότερα έργα πληροφοριακής ψηφιακής αναβάθμισης διαφόρων ειδών, αλλά θα μείνω στο πιο μεγάλο και το πιο σημαντικό που είναι ο ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς ο οποίος από μόνος του αλλάζει τα πάντα και μας δίνει στοιχεία και πρόσβαση σε πληροφορίες που θα μπορούν και να βοηθήσουν πολύ σε ατομικό επίπεδο την υγεία του καθενός από μας, αλλά σε συλλογικό επίπεδο θα μας δώσουν πληροφορίες για να σχεδιάσουμε πολιτικές με ακρίβεια που πριν δε θα μπορούσαμε ποτέ να το κάνουμε.

Στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας μας δίνει χρήματα για να κάνουμε το μεγαλύτερο screening του πληθυσμού για την ανίχνευση σε πρώιμο στάδιο διαφόρων σοβαρών ασθενειών, κυρίως καρκίνου, όπου εκεί πρώτον σώζουμε ανθρώπινες ζωές, δεύτερον δίνουμε καλύτερη ποιότητα ζωής σε αυτούς που τελικά είναι ασθενείς, τρίτον βοηθάμε το σύστημα καθόσον κάθε αντιμετώπιση και θεραπεία που ξεκινά από την αρχή είναι πολύ λιγότερο κοστοβόρα από ότι κάποια η οποία θα γίνει στην πορεία, άρα είναι μεταρρύθμιση πολύ μεγάλου βεληνεκούς για την ωφέλεια την πραγματική της ζωής του ελληνικού λαού. Και παράλληλα με όλα αυτά, χρηματοδοτούμε μια σειρά από άλλα έργα τα οποία μας δίνουν εργαλεία για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων για τον έλεγχο των δαπανών στην υγεία, για την εφαρμογή διαγνωστικών πρωτοκόλλων, για τη δημιουργία των DRGs, σε όλα τα επίπεδα. Το Ταμείο Ανάκαμψης αυτή τη στιγμή είναι παρών στο Υπουργείο Υγείας.

Και θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω πρώτα από όλα την ομάδα που δουλεύει μαζί μας για να γίνουν αυτά πραγματικότητα. Εσείς έχετε τη δόκιμη αγωνία να τα δείτε να συμβαίνουν γιατί τα έχουμε υποσχεθεί και θέλετε να είστε εντάξει στις δεσμεύσεις που έχετε αναλάβει προς την Επιτροπή και σωστό είναι αυτό. Εμείς έχουμε την επιπλέον αγωνία γιατί θέλουμε να τα δούμε να συμβαίνουν γιατί ξέρουμε ότι θα κάνουν πολύ καλό στον ελληνικό λαό που είναι η βασική μας δέσμευση έναντι αυτών που μας έχουν εμπιστευθεί να τους κυβερνήσουμε. Και είναι η βασική μας ευθύνη. Άρα θα τα κάνουμε σίγουρα. Δεν λέω ότι είναι όλα εύκολα, έχουν και πιο δύσκολες προκλήσεις όπως τον έλεγχο του clawback παραδείγματος χάρη το οποίο πράγματι έχει και κάποιες πιο ας πούμε δύσκολες για εμένα αποφάσεις, αλλά έτσι είναι, η ζωή έχει και δυσκολίες. Δεν μπορεί να είναι όλα κατήφορος πρέπει να έχεις και λίγη ανηφόρα να καταλάβεις τη διαφορά.

Θέλω να πω κλείνοντας ότι έχω την εξαιρετική τύχη σε αυτό είμαι πραγματικά τυχερός, δεν είμαι συχνά τυχερός αλλά σε αυτό είμαι, το συναρμόδιο Υπουργείο το Υπουργείο Οικονομικών έχει ως επικεφαλής στον Ταμείο Ανάκαμψης το Νίκο Παπαθανάση και τον Ορέστη Καβαλάκη. Όσοι είναι Έλληνες θα ξέρουν τη σχέση μου με τους δύο αυτούς ανθρώπους, ιδιαίτερα με το Νίκο. Εσείς πρέπει να ξέρετε ότι εγώ στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ήμουν με τους δύο αυτούς ανθρώπους οικογένεια. Ήμασταν μαζί 24 ώρες το 24ωρο. Αντιμετωπίσαμε μαζί την πανδημία και θεραπεύσαμε τις οικονομικές ζημίες της πανδημίας σε πρώτο χρόνο πάντα και με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς καμία συζήτηση αλλά το κάναμε.

Και τώρα έχω την τύχη να είναι οι άμεσοί μου συνεργάτες για να υλοποιήσουμε όλα αυτά τα προγράμματα. Είμαστε λοιπόν σε πολύ καλό δρόμο. We will deliver, have no worries about it».

«Το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει προφανώς πάρα πολλά προβλήματα. Άλλωστε κληρονομεί μία δεκαετία προηγούμενης υποχρηματοδότησης. Πολλοί γιατροί έφυγαν από την Ελλάδα όταν ακόμα δεν μπορούσαν να γίνουν προσλήψεις. Η ανάγκη για ιατρικό προσωπικό ως χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάρα πολύ μεγάλη. Οι αμοιβές που προσφέρονται σε άλλες χώρες της Ευρώπης για το ιατρικό προσωπικό ή το νοσηλευτικό προσωπικό είναι εξαιρετικά υψηλότερες. Την Ευρωπαϊκή Ένωση την φτιάξαμε για να μπορούμε να ταξιδεύουμε ελεύθερα σε αυτήν και να βρίσκουμε δουλειά ελεύθερα σε αυτή. Αυτός είναι ο βασικός, θεμελιώδης λόγος ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά από την άλλη, στην προκειμένη περίπτωση αυτό μας ανταγωνίζεται πολύ πιο έντονα. Τώρα, κάνουμε προκηρύξεις. Φέτος έχουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα ετήσιων προσλήψεων στο ΕΣΥ ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού από την ίδρυσή του. Σε ένα χρόνο, 6.500 προσλήψεις μονίμου προσωπικού δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ. Εάν ερχόντουσαν όλοι θα σας έλεγα ότι είμαστε καλά. Είμαστε τελείως βέβαιοι ότι δεν θα έρθουν όλοι, ούτε θα έχουμε 100% κάλυψη των θέσεων που θα προκηρύξουμε στους γιατρούς, ούτε κάλυψη στο 100% θέσεων που θα προκηρύξουμε στους νοσηλευτές, για να είμαστε τώρα ειλικρινείς.

Η έλλειψη γιατρών και νοσηλευτών δεν είναι ελληνικό πρόβλημα μόνο, είχα μία συνάντηση πριν από λίγες μέρες με τον ομόλογό μου από τη Μάλτα παραδείγματος χάρη και μου έλεγε πόσο μεγάλο έλλειμμα νοσηλευτών έχουν στη Μάλτα. Άρα αυτό είναι ένα πρόβλημα πιο σύνθετο. Ο λόγος που προχωράμε πολύ γρήγορα στη μεταρρύθμιση του ΕΣΥ είναι για να μπορέσουμε να δώσουμε τον τρόπο να κάνουμε τη θέση του γιατρού ή του νοσηλευτή στο ΕΣΥ περισσότερο οικονομικά ελκυστική.

Τα λεγόμενα απογευματινά χειρουργεία, για να ξεκαθαρίσω και μία ενδεχόμενη παρεξήγηση, δεν έχουμε συμφωνήσει με την Επιτροπή για τα απογευματινά χειρουργεία και το πρόγραμμα χρηματοδότησης από το ταμείο. Είμαστε στη φάση που ετοιμαζόμαστε να καταθέσουμε το αίτημα κατά τον νόμιμο τρόπο και να εξεταστεί από τις Ευρωπαϊκές Αρχές η επιλογή ή όχι αυτού του προγράμματος και η νόμιμη σύνδεσή του με κάποια από τις υφιστάμενες δράσεις. Πιστεύω όμως ότι κι εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας σωστά και θα το ταιριάξουμε εκεί που πρέπει να ταιριάξει και οι Ευρωπαϊκές Αρχές. Θα αναγνωρίσουν ότι εδώ μιλάμε για μία κομβική θεμελιώδη μεταρρύθμιση του συστήματος, που αν την επιτύχουμε να δουλέψει σωστά θα μείνει για τα επόμενα πενήντα χρόνια στην Ελλάδα. Η προσπάθεια να βρούμε ένα πιο ευέλικτο σύστημα στο ΕΣΥ, που τελικά θα καταλήγει σε υψηλότερες αμοιβές και σε περισσότερη ελευθερία επιλογών, θα οδηγήσει σε περισσότερους να έρχονται να πιάσουν δουλειά στο ΕΣΥ και άρα έτσι θα καλύψουμε γρηγορότερα το έλλειμμά μας σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ο αντίλογος εδώ που έχει τεθεί είναι να διπλασιάσουμε τους μισθούς. Αυτός δεν είναι κάποιος όμως ιδιαίτερα σοβαρός αντίλογος, πρώτον γιατί δε νομίζω να υπάρχει Υπουργός Υγείας που αν πάει στο Υπουργείο Οικονομικών και του πει θέλω να διπλασιάσω τους μισθούς θα πει όχι.

Προφανώς θα πει ναι, αλλά από την άλλη θεωρώ ότι πρέπει να φαίνομαι αρκετά ρεαλιστής για να αντιληφθώ ότι το να ζητήσω άλλα 3 δις το χρόνο για μισθοδοσία στο ΕΣΥ είναι μάλλον δημοσιονομικά ανεδαφικό. Άρα πρέπει να σκεφτούμε λίγο πιο έξυπνα, λίγο πιο δημιουργικά και αυτό κάνουμε. Δέχομαι λοιπόν ότι έχει πολλά προβλήματα στην καθημερινή του λειτουργία, όμως γρήγορα αυτά αρχίζουν και θεραπεύονται.

Στα νοσοκομεία μας έχουμε εξαιρετικότατο τεχνολογικό εξοπλισμό, κυρίως λόγω του ΕΣΠΑ και τώρα με το Ταμείο Ανάκαμψης τον συμπληρώνουμε και στην Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Αλλά στα μικρά έχουμε ακόμα πρόβλημα. Εδώ είμαστε να λύσουμε και αυτά. Μια-μια οι δουλειές. Γενικά το σύστημα να είστε τελείως βέβαιοι ότι σε ένα με ενάμισι χρόνο από σήμερα θα είναι καινούργιο και πολύ-πολύ καλύτερο. Και με το Ταμείο Ανάκαμψης και με τις μεταρρυθμίσεις».

«Να ξεκαθαρίσω, δεν θεωρώ τον εαυτό μου ιδιαίτερα ευφυή ούτε ότι έχω κάνει καμιά συγκλονιστική μεταρρύθμιση. Απλώς κάνουμε κάτι που γίνεται σε όλα τα υπόλοιπα συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήμασταν οι τελευταίοι που το κάναμε. Η ιδέα ότι έχουμε χειρουργεία, μάλλον ότι έχουμε όλα μας τα χειρουργεία να κλείνουν στις 15:00 το μεσημέρι και να τα ξανά ανοίγουμε την άλλη μέρα το πρωί, αν την πεις σε έναν άνθρωπο μένει για λίγα λεπτά σιωπηλός από το εξωτερικό γιατί δεν καταλαβαίνει τι του λες. Δηλαδή έχεις ξοδέψει μερικά δισεκατομμύρια για να χτίσεις τα νοσοκομεία, για να πάρεις τα μηχανήματα, για να προσλάβεις το προσωπικό και στις 15:00 το μεσημέρι λες σε όλους γεια σας τα ξαναλέμε αύριο. Αυτό είναι από τα παράλογα πολλά που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Άρα η βασική ιδέα είναι πολύ απλή. Να αξιοποιήσουμε σε μεγαλύτερο βαθμό το υπάρχον προσωπικό, τις υπάρχουσες υποδομές και τις υπάρχουσες δυνατότητες που έχουμε. Το αν θα βρούμε προσωπικό να κάνει τα χειρουργεία που ήταν η ένσταση που είπατε το λύνει η ζωή. Σήμερα που μιλάμε,στο κινητό μου αν το ανοίξετε μου έρχονται συνέχεια μηνύματα από νοσοκομεία που ξεκινάνε απογευματινά χειρουργεία. Σχεδόν όλα έχουν ξεκινήσει πια. Δηλαδή ακούω τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους να λένε «μα δεν μπορούν να κάνουν χειρουργεία» και όλα αυτά που δεν μπορούσαν να κάνουν σήμερα κάνουν. Και δεν έχει περάσει μια εβδομάδα, δεν έχουμε κλείσει μια εβδομάδα. Γιατί κάνουνε; Γιατί μπορούσαν είναι η απάντηση τόσο απλά. Αν δεν μπορούσαν δεν θα έκαναν. Και ο λόγος που κάνουμε το αίτημα στο Ταμείο Ανάκαμψης είναι γιατί αν μπει και το Ταμείο Ανάκαμψης μέσα και κάνουμε, να το πω, δεν ξέρω πως μεταφράζεται στα αγγλικά αυτό, ένα προσάναμμα στην όλη μεταρρύθμιση θα πάει πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο εύκολα και θα μείνει για πάντα. Θα γίνει μια πραγματική «structural reform» εδώ, η οποία θα βοηθήσει και το σύστημα να αποκτήσει λεφτά και το σύστημα να μάθει τον κόσμο ότι κάποια πράγματα μπορείς να τα πληρώνεις και από την τσέπη σου αν θέλεις και μπορείς.

Και το σύστημα να προσλάβει περισσότερο προσωπικό που τώρα δεν μπορεί να βρει γιατί θα είναι πιο ελκυστική η θέση εργασίας για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές και το κυριότερο, ανθρώπους που περιμένανε χρόνια να κάνουν την εγχείρησή τους.

Σημειώστε ότι εμείς έχουμε διπλάσιο αριθμό αναμονών από τον Covid και μετά. Γιατί στον Covid κλείσανε πρακτικά τα χειρουργεία, πήγαν στο 30%, όταν ξανά ανοίξανε είχε μαζευτεί το back lock των δύο ετών πανδημίας αλλά εμείς δεν έχουμε το capacity αυτό το back lock να το απορροφήσουμε. Άρα αυτό τώρα μας ακολουθεί. Δεν πρέπει να το ρυθμίσουμε με κάποιο τρόπο και να βοηθήσουμε τον κόσμο που μας περιμένει;

Σημειώστε ότι οι άνθρωποι που περιμένουν πολύ καιρό σε αναμονές για τακτικό, ψυχρό χειρουργείο στο ΕΣΥ είναι οι οικονομικά πιο ευάλωτοι, κατά τεκμήριο το λέω αυτό υπό την έννοια ότι κάποιος που έχει χρήματα δεν θα περιμένει τρία χρόνια, θα πάει σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο και θα την κάνει την εγχείρησή του. Αλλά αυτός, όμως, έχει χρήματα, θα το κάνει με τα δικά του τα λεφτά. Εμείς πρέπει να βρούμε τρόπο και για αυτόν που δεν έχει, αυτή είναι η πραγματική μας ευθύνη. Άρα, η μεταρρύθμιση αυτή βοηθάει στο σύνολο, όλους. Και νομίζω θα πάει, πηγαίνει ήδη δηλαδή αλλά θα πάει πάρα πολύ καλά. Σήμερα, για το ελληνικό κοινό να πω ότι ξεκινάνε και στο ΚΑΤ. Το λέω γιατί το ΚΑΤ είναι ένα νοσοκομείο που έχει πολύ μεγάλη ευθύνη σε δύσκολα χειρουργεία ορθοπεδικά και τα λοιπά. Και από εδώ μπρος, μπορείς να πας στο ΚΑΤ με εξαιρετικούς γιατρούς, να διαλέξεις το γιατρό που θέλεις και να κάνεις το χειρουργείο σου. Δεν είναι μικρό, είναι μεγάλο πράγμα. Και το ξεκαθαρίζω, δεν διεκδικώ καμία σοφία. Απλώς αν θέλετε μπορείτε να μου πιστώσετε ότι είχα την πολιτική βούληση να το δω να γίνεται, δεν ήθελα να το αφήσω για τον επόμενο όπως συνήθως γίνεται στην Ελλάδα».

«Όλες οι μεταρρυθμίσεις που υλοποιούμε αυτή τη στιγμή έχουν ως στόχο να μπορέσουμε να τους δώσουμε την ευκαιρία στους γιατρούς να κερδίζουν περισσότερα νόμιμα χρήματα από τη δουλειά τους. Στη δημόσια διαβούλευση έχουμε νομοσχέδιο που επιτρέπουμε την παροχή ιδιωτικού έργου από τους γιατρούς του ΕΣΥ. Κάναμε τα απογευματινά χειρουργεία, θα επιτρέψουμε στο μέλλον στους ιδιώτες γιατρούς να μπαίνουν στο ΕΣΥ υπό όρους και προϋποθέσεις αναλαμβάνοντας και αυτοί ευθύνες μέσα στο σύστημα. Η βασική μας μεταρρύθμιση θα πρέπει να είναι η μεγαλύτερη ελευθερία στο σύστημα. Εμένα ξέρετε, η μεγάλη φασαρία που γίνεται για τα απογευματινά χειρουργεία πάντα πίστευα ότι στη χώρα μας χρειαζόμαστε κυρίως την επανάσταση του αυτονόητου, αυτό είναι το περισσότερο που λείπει στη χώρα, στη χώρα έλλειπε και λείπει η κοινή λογική. Εδώ, όμως, πραγματικά είναι εντυπωσιακό γιατί; Τα απογευματινά χειρουργεία είναι ελεύθερη επιλογή της χειρουργικής ομάδας αν θα τα κάνουν ή όχι και είναι ελεύθερη επιλογή του ασθενούς αν θα πάει ή όχι.

Άρα τα απογευματινά χειρουργεία δεν είναι τίποτα άλλο παρά η θεσμοθέτηση μίας ελεύθερης επιλογής. Δεν υποχρεώνουμε κανέναν να κάνει τίποτα. Απλώς δεν του το απαγορεύουμε. Η όλη φασαρία όσων είναι αντίθετοι στην ουσία τι λέει: όχι, να τους το απαγορεύετε. Άρα, οι βασικές μας θεσμικές μας μεταρρυθμίσεις θα οδηγήσουν σε καλύτερες αμοιβές στο σύστημα, θα προσελκύσουν καλύτερο προσωπικό και θα έρθουν και άλλοι υπουργοί να κάνουν και άλλα, να μην τα κάνουμε όλα εμείς».