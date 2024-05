Ανελέητο σφυροκόπημα του Ισραήλ στη Ράφα

Ο ισραηλινός στρατός διεξάγει σήμερα εντατικούς βομβαρδισμούς στη Ράφα, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, για να ενταθεί η «πίεση» στη Χαμάς, μερικές ώρες προτού διεξαχθούν νέες έμμεσες διαπραγματεύσεις in extremis στο Κάιρο, στο πλαίσιο να συναφθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, στην οποία το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα ανακοίνωσε χθες βράδυ πως έδωσε πράσινο φως.

Israel pressed ahead with strikes in Rafah even as Palestinian militant group Hamas agreed to a Gaza ceasefire proposal from mediators https://t.co/zw6kDymi0b pic.twitter.com/pa2YMrnlOr

Η Πολιτική Προστασία στη Λωρίδα της Γάζας έκανε λόγο για «πολυάριθμους νεκρούς» τη νύχτα στη Ράφα. Το νοσοκομείο του Κουβέιτ, που βρίσκεται στην πόλη, ανακοίνωσε πως διακομίστηκαν σε αυτό «11 νεκροί» και «δεκάδες τραυματίες» μετά τους βομβαρδισμούς, ανεβάζοντας έτσι τον αρχικό απολογισμό, που έκανε λόγο για πέντε νεκρούς.

According to Gaza authorities, Israeli airstrikes targeted several homes in Rafah. Israeli army urged Palestinians to evacuate parts of Rafah and head for an expanded 'humanitarian area' https://t.co/87zs7MhROl pic.twitter.com/TuFFTtWe6a

