Εκτοξέφθηκαν οι πωλήσεις βινυλίου στο Η.Β. – Ο κομβικός ρόλος της Taylor Swift

Οι πωλήσεις δίσκων βινυλίου στο Ηνωμένο Βασίλειο σημείωσαν φέτος κατακόρυφη άνοδο και έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο από το 1990, με τη βοήθεια της Taylor Swift.

Οι πωλήσεις βινυλίου έχουν αυξηθεί κατά 11,7% μέχρι στιγμής το 2023 σε 5,9 εκατομμύρια δίσκους, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσίευσε η ένωση βρετανικών δισκογραφικών εταιρειών.

Το νούμερο είναι υπερτετραπλάσιο της αύξησης των πωλήσεων το 2022 και σηματοδοτεί το 16ο συνεχές έτος αύξησης των πωλήσεων για το κλασικό φορμάτ ακρόασης μουσικής, σύμφωνα με ανάλυση που έγινε στη Βρετανία.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι μόνο την περασμένη εβδομάδα οι καταναλωτές αγόρασαν περισσότερα από 250.000 δίσκους βινιλίου, καθιστώντας την τη καλύτερη εβδομάδα πωλήσεων αυτού του αιώνα, πάντα μιλώντας για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το άλμπουμ της Swift «1989 (Taylor’s Version» πούλησε τα περισσότερα αντίτυπα μέχρι στιγμής φέτος, ενώ ακολούθησαν το «Hackney Diamonds» των Rolling Stones, το «Did You Know There’s A Tunnel Under Ocean Blvd» της Lana Del Rey και το «Speak Now (Taylor’s Version)» και πάλι της Taylor Swift.

Αυξάνονται οι πωλήσεις στην φυσική μορφή της μουσικής

Η άνοδος των πωλήσεων βινυλίου έρχεται καθώς η φυσική αγορά της μουσικής – που περιλαμβάνει δίσκους βινυλίου, CD και κασέτες-, συνεχίζει να αυξάνεται, ακόμα και όταν οι υπηρεσίες streaming όπως το Spotify και το Apple Music διατηρούν την κυριαρχία τους στη συνολική αγορά της μουσικής.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι φυσικές πωλήσεις μουσικής κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023 έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο από το 2013, σύμφωνα με την Recording Industry Association of America (RIAA).

Παρόλα αυτά, οι υπηρεσίες streaming αντιπροσώπευαν το 84% των συνολικών εσόδων από τις πωλήσεις ηχογραφημένης μουσικής κατά το ίδιο εξάμηνο, δήλωσε η RIAA, με τις συνδρομές επί πληρωμή στις πλατφόρμες να αποτελούν τον «ισχυρότερο μοχλό» αύξησης των εσόδων.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 80% της ηχογραφημένης μουσικής ακούγεται σε πλατφόρμες streaming. «Με επικεφαλής το βινύλιο, η ανάκαμψη του φυσικού προϊόντος υπογραμμίζει την ανθεκτικότητα της βρετανικής μουσικής αγοράς σε μια εποχή που η κατανάλωση μέσω streaming συνεχίζει να φτάνει σε επίπεδα ρεκόρ”» ανέφερε σε δήλωσή της η Jo Twist, διευθύνουσα σύμβουλος της ένωσης βρετανικών δισκογραφικών εταιρειών.

Πηγή: economistas.gr