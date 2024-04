Έλον Μασκ: «Η Ελλάδα βιώνει πληθυσμιακή κατάρρευση»

Τον κώδωνα του κινδύνου για την υπογεννητικότητα σε μία σειρά χωρών όπως η Ελλάδα κρούει με ανάρτησή του ο πασίγνωστος μεγιστάνας, Έλον Μασκ.

Με ανάρτησή του, στο X γράφει πως «η Ελλάδα είναι μία από τις δεκάδες χώρες που βιώνουν πληθυσμιακή κατάρρευση λόγω των χαμηλών ποσοστών γεννήσεων».

Ειδικότερα ο Έλον Μασκ κοινοποιεί άρθρο του thepeoplesvoice.tv στο οποίο γίνεται αναφορά στην πληθυσμιακή γήρανση σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες όπως οι ξαφνικοί θάνατοι παράλληλα με τις γεννήσεις που πέφτουν χαμηλότερα από όλες τις προβλέψεις οδηγώντας τελικά σε πληθυσμιακή κατάρρευση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία τα τελευταία 91 χρόνια, από το 1932, παρατηρείται υπογεννητικότητα καθώς οι γεννήσεις το 2023 είναι λιγότερες από 73.000, για την ακρίβεια 72.244, που αναμένεται βεβαίως να οριστικοποιηθούν από τα ληξιαρχεία και την ΕΛΣΤΑΤ το επόμενο διάστημα.

Μάλιστα, ο δείκτης γονιμότητας έχει πέσει κάτω από το 1,5% από το 1987 και μετά. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ενάμισι παιδί ανά γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας, αριθμός ιδιαίτερα ανησυχητικός. Ο πληθυσμός εκτιμάται να μειωθεί την τελευταία 25ετία έως και ενάμισι εκατομμύριο, ενώ με κάποια πιο αισιόδοξα στοιχεία, ίσως η μείωση του πληθυσμού θα είναι 1,15 εκατομμύριο σύμφωνα με το ertnews.gr.

Greece is one of dozens of countries experiencing population collapse due to low birth rates https://t.co/2qFA087SLJ

— Elon Musk (@elonmusk) April 15, 2024