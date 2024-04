Ενας Τούρκος στην Ακαδημία Αθηνών- Ποιος είναι ο σπουδαίος γιατρός Μεχμέτ Χαμπεράλ που γίνεται δεκτός στο Ιδρυμα

Ο Τούρκος γιατρός και καθηγητές Μεχμέτ Χαμπεράλ θα γίνει δεκτός στην Ακαδημία Αθηνών σαν Ξένος Εταίρος

Το απόγευμα σήμερα Τρίτη πραγματοποιήθηκε στην Ακαδημία Αθηνών η Συνεδρία Υποδοχής του Μεχμέτ Χαμπεράλ, ομότιμου καθηγητή Γενετικής Χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο Hacettepe της Άγκυρας, ιδρυτή της Τουρκικής Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων και του Πανεπιστημίου Baskent ως Ξένου Εταίρου της Ακαδημίας Αθηνών, στην επιστήμη της Ιατρικής.

Κατά τη διάρκεια της τελετής υποδοχής, ο Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών Σταμάτης Κριμιζής προσφώνησε τον καθηγητή Μεχμέτ Χαμπεράλ ενώ στη συνέχεια ο ακαδημαϊκός Ανδρέας Τζάκης θα τον παρουσιάσει και ακολούθως ο Τούρκος καθηγητής εκφώνησε ομιλία με θέμα “Η ιστορία των μεταμοσχεύσεων στην Τουρκία”.

Το βιογραφικό του και μόνο, η σπουδαία του συμβολή στην ιατρική επιστήμη στην Τουρκία θα δικαιολογούσε την τιμητική διάκριση. Αλλα δεν είναι μόνο αυτό που έχει σημασία. Αφού υπάρχει και πολιτική διάσταση. Ο γιατρός Χαμπεράλ κατηγορήθηκε από το καθεστώς Ερντογάν για τρομοκρατική δράση και φυλακίστηκε, ενώ διετέλεσε και βουλευτής του Κεμαλικού κόμματο. Η δράση του για τις δημοκρατικές ελευθερίες στην Τουρκία ίσως βάρυνε εξίσου με τις επιτυχίες του στην ιατρική, αφού είναι ο γιατρός που πραγματοποίησε την πρώτη μεταμόσχευση νεφρού στην Τουρκία, ο άνθρωπος που ξεκίνησε το τουρκικό Ίδρυμα Εγκαυμάτων και Μεταμοσχεύσεων και εγκαινίασε την πρώτη μονάδα αιμοκάθαρσης στην Άγκυρα, ενώ είναι και ο γιατρός που πραγματοποίησε την πρώτη επιτυχή στην Τουρκία μεταμόσχευση ήπατος.

Εκτός όμως από διαπρεπής επιστήμονας, ο Χαμπεράλ είναι και σύμβολο της αντίστασης στην αυθαιρεσία του καθεστώτος Ερντογάν, αφού κατηγορήθηκε για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Ο Μεχμέτ Χαμπεράλ συνελήφθη τον Απρίλιο του 2009 ως ύποπτος για συμμετοχή στην οργάνωση Ergenekon και καταδικάστηκε σε 12,5 έτη κάθειρξης. Αποφυλακίστηκε νωρίτερα, το 2013 και τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, εξελέγη βουλευτής στο τουρκικό Κοινοβούλιο με το Λαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα (CHP). Διατήρησε την έδρα του έως το 2015, όταν και αποφάσισε να μη διεκδικήσει την επανεκλογή του, τερματίζοντας έτσι την ανάμειξή του στην ενεργό πολιτική.

Το βιογραφικό του νέου μέλους της Ακαδημίας Αθηνών

Ο καθηγητής Haberal γεννήθηκε το 1944 στην Τουρκία. Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή της Άγκυρας το 1967 και ειδικεύτηκε στη Γενική Χειρουργική στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Hacettepe. Μετέβη στις ΗΠΑ και υπηρέτησε σαν ειδικευόμενος στο Shriners Burn Institute του Galveston, Texas, και στη συνέχεια στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο σαν ειδικευόμενος στις μεταμοσχεύσεις υπό τη διεύθυνση του Thomas E. Starzl.

Επέστρεψε στο Νοσοκομείο Hacettepe της Άγκυρας το 1975 όπου ίδρυσε τη μονάδα εγκαυμάτων και μεταμοσχεύσεων. Το 1975 πραγματοποίησε την πρώτη μεταμόσχευση νεφρού στην Τουρκία από ζώντα δότη, το 1978 την πρώτη από πτωματικό δότη με όργανο το οποίο δωρίστηκε από την Eurotransplant, διότι δεν υπήρχε ακόμα νόμος για δωρεά από πτωματικούς δότες στην Τουρκία. Ο νόμος ψηφίστηκε το 1979 και τον ίδιο χρόνο ο Haberal, πραγματοποίησε την πρώτη μεταμόσχευση νεφρού από Τούρκο πτωματικό δότη.

Το 1980 ξεκίνησε το τουρκικό Ίδρυμα Εγκαυμάτων και Μεταμοσχεύσεων. Το 1982 εγκαινίασε την πρώτη μονάδα αιμοκάθαρσης στην Άγκυρα, και στη συνέχεια σε πολλές άλλες πόλεις της Τουρκίας. Προήχθη σε τακτικό καθηγητή της Γενικής χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο του Hacettepe.

To 1985 ίδρυσε το “Middle East Dialysis and Organ Transplantation Foundation” (MEDOTF) για να διευκολύνει ανταλλαγές οργάνων στη μέση Ανατολή. Το 1988 πραγματοποίησε την πρώτη επιτυχή στην Τουρκία μεταμόσχευση ήπατος. Το 1990 ίδρυσε την Τουρκική Εταιρεία Μεταμοσχεύσεων. Το 1993 ίδρυσε το Πανεπιστήμιο Baskent, το οποίο αυτή τη στιγμή περιλαμβάνει 11 σχολές, Ιατρικό Ερευνητικό Κέντρο και, από το 2000, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. To 2008 οργάνωσε Διεθνές Συνέδριο στην Κωνσταντινούπολη, στο οποίο συμμετείχαν περισσότεροι από 150 αντιπρόσωποι από όλο τον κόσμο

. Η Διακήρυξη της Κωνσταντινούπολης (“Declaration of Istanbul”) με βάση τις αρχές της των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταδικάζει και καταγγέλλει την αγοραπωλησία ανθρωπίνων οργάνων σαν τη χειρότερη μορφή ανθρώπινης σωματεμπορίας.

Για το επιστημονικό έργο και την προσφορά του έλαβε πολλαπλές διακρίσεις. To 2000 έλαβε το μετάλλιο Millenium από τη Διεθνή Εταιρεία Μεταμοσχεύσεων (TTS), το 2003 έγινε Honorary Fellowship της American Surgical Association, το 2005 του International College of Surgeons και το 2019 του Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow. Το 2009 εξελέγη ως Honorary Fellow of the American College of Surgeons κατά τη διάρκεια κράτησης του.

