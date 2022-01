Ένας έξυπνος και λειτουργικός, πλην όμως, επικίνδυνος τρόπος για να μην παγώνουν οι γραμμές των τρένων στο Σικάγο εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια η διεύθυνση του προαστιακού της περιοχής.

Σύμφωνα με το Reuters, oι υπάλληλοι της εταιρείας «Metra» ανάβουν μικρές φωτιές στις σιδηροδρομικές γραμμές για να αντέχουν το τσουχτερό κρύο. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται συνήθως για να αποφευχθεί η διακοπή της λειτουργίας των τρένων τους κρύους μήνες.

Βλέποντας το επίμαχο βίντεο, οι φωτιές τοποθετούνται ανά διαστήματα έτσι ώστε οι διερχόμενοι συρμοί να ζεσταίνονται και πριν προλάβουν να παγώσουν, να θερμαίνονται εκ νέου. Σε σχετικό άρθρο, το αμερικανικό δίκτυο «Fox News» εξηγεί ότι η μέθοδος θέρμανσης των τρένων, είναι παλιά και εφαρμόζεται από την «Metra», ένα σιδηροδρομικό δίκτυο προαστιακού.

«Υπάρχουν διακόπτες θέρμανσης που είναι τοποθετημένοι δίπλα στις γραμμές του τρένου για να διατηρούνται ζεστοί όλο το χειμώνα. Δίπλα στους διακόπτες, υπάρχουν καυστήρες αερίου ακριβώς», όπως επισημαίνει ο Μάικλ Γκίλις, Διευθυντής Επικοινωνίας της Metra.

It is -15 Celsius (10.5 Fahrenheit) in Chicago, and the city’s Rail Network sets the tracks on fire to prevent frost and snow from blocking the switches. #Flash #Video #Illinois #Chicago #Railway #Fire #Incendio pic.twitter.com/jcMVvZNgVD

Here’s a look at small fires being lit on railway tracks in Chicago so that they don’t freeze. This method is routinely used to avoid the disruption of train services during the cold winter months pic.twitter.com/zdDAkbWCjY

