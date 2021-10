HBR: Ένας οδηγός για να αποβάλλετε τον φόβο και να γίνετε πιο αποδοτικοί!

Αν θέλετε να είστε οι καλύτεροι και να αποδίδετε σε υψηλό επίπεδο, ο φόβος για τις απόψεις των ανθρώπων μπορεί να σας εμποδίσει.

Σκεφτείτε μια εποχή που ήσασταν εξαιρετικά ανήσυχοι – ας πούμε, πριν σηκωθείτε για να μιλήσετε δημοσίως, σηκώνοντας το χέρι σας σε μια μεγάλη συνάντηση ή ακόμα και περπατώντας μέσα από ένα δωμάτιο ξένων. Ο λόγος που αισθανθήκατε μικρός και φοβισμένος και ένταση είναι ότι ανησυχούσατε για την κοινωνική αποδοκιμασία.

Ο φόβος μας για τις απόψεις άλλων ανθρώπων, ή το FOPO, εν συντομία, έχει γίνει μια παράλογη και μη παραγωγική εμμονή στον σύγχρονο κόσμο, και οι αρνητικές επιπτώσεις της φτάνουν πολύ πέρα ​​από την απόδοση.

Εάν αρχίσετε να δίνετε όλο και λιγότερη προσοχή σε αυτό που σας κάνει – τα ταλέντα, τις πεποιθήσεις και τις αξίες σας – και αρχίζετε να συμμορφώνεστε με αυτό που οι άλλοι μπορεί ή δεν σκέφτονται, θα βλάψετε τις δυνατότητές σας. Θα αρχίσετε να παίζετε με ασφάλεια, γιατί φοβάστε τι θα συμβεί στην άλλη πλευρά της κριτικής. Θα φοβάστε μήπως γελοιοποιηθείτε ή απορριφθείτε. Όταν αμφισβητηθεί, θα εκφράζετε την άποψή σας. Δεν θα σηκώσετε το χέρι σας όταν δεν μπορείτε να ελέγξετε το αποτέλεσμα. Δεν θα συμμετάσχετε σε αυτήν την προσφορά, επειδή δεν πιστεύετε ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις.

Δυστυχώς, το FOPO είναι μέρος της ανθρώπινης κατάστασης, δεδομένου ότι λειτουργούμε με έναν αρχαίο εγκέφαλο. Η επιθυμία για κοινωνική έγκριση έκανε τους προγόνους μας προσεκτικούς και καταλαβαίνους. πριν από χιλιάδες χρόνια, εάν η ευθύνη για το αποτυχημένο κυνήγι έπεσε στους ώμους σας, η θέση σας στη φυλή θα μπορούσε να απειληθεί. Η επιθυμία να ταιριάζει και ο παράλυτος φόβος να μην μας αρέσει υπονομεύει την ικανότητά μας να ακολουθούμε τις ζωές που θέλουμε να δημιουργήσουμε.

Φτιάχνοντας μια προσωπική φιλοσοφία, κάντε στον εαυτό σας μια σειρά από ερωτήσεις:

Όταν είμαι στα καλύτερό μου, ποιες πεποιθήσεις βρίσκονται ακριβώς κάτω από την επιφάνεια των σκέψεων και των ενεργειών μου;

Ποιοι είναι οι άνθρωποι που επιδεικνύουν χαρακτηριστικά και ιδιότητες που ευθυγραμμίζονται με το δικό μου;

Ποιες είναι αυτές οι ιδιότητες;

Ποιες είναι οι αγαπημένες σας φράσεις; Τα αγαπημένα σας λόγια;

Μόλις απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις, κυκλώστε τις λέξεις που σας ξεχωρίζουν και διαγράψτε αυτές που δεν σας κάνουν. Αφού μελετήσετε τι απομένει, προσπαθήστε να βρείτε μια φράση ή πρόταση που να ταιριάζει με το ποιος είστε και πώς θέλετε να ζήσετε τη ζωή σας. Μοιραστείτε το προσχέδιο με έναν αγαπημένο σας, ζητήστε συμβουλές και τελειοποιήστε τη φιλοσοφία σας από εκεί. Στη συνέχεια, δεσμεύστε το στη μνήμη και επιστρέψτε σε αυτό καθημερινά.

Η δημιουργία μιας προσωπικής φιλοσοφίας μπορεί να είναι μια ανοιχτή και ισχυρή άσκηση. Μόλις αναπτύξετε τη δική σας προσωπική φιλοσοφία, δεσμευτείτε να ζήσετε σύμφωνα με τις αρχές της. Ξεκινήστε από το σπίτι. Πείτε το στο άτομο που αγαπάτε. Χορέψτε σε γάμο. Πάρτε ρίσκα. Να είστε σεβαστά περίεργοι. (Αυτό πιθανώς σημαίνει, είσαι εσύ.) Στη συνέχεια, δοκιμάστε το στη δουλειά. Κάνε μία παρουσίαση. Πηγαίνετε για αυτήν την προσφορά. Κάντε πράγματα που θα προκαλέσουν τις απόψεις των άλλων. Όταν νιώθετε τη δύναμη του FOPO να σας συγκρατεί, απλώς αναγνωρίστε το και συνδεθείτε ξανά με τη φιλοσοφία σας και τον μεγαλύτερο στόχο που έχετε.

Ζητήστε σχόλια από μια σύντομη λίστα ατόμων που σας ενδιαφέρουν. Ο ειλικρινής προβληματισμός είναι ένα ζωτικό συστατικό της κυριαρχίας Πάνω απ ‘όλα, να θυμάστε ότι η ανάπτυξη και η μάθηση λαμβάνουν χώρα όταν λειτουργείτε στην άκρη της ικανότητάς σας. Σαν να φουσκώνεις ένα σχεδόν διογκωμένο μπαλόνι, το να ζεις σύμφωνα με την προσωπική σου φιλοσοφία θα απαιτήσει περισσότερη προσπάθεια και δύναμη, αλλά το αποτέλεσμα, που είναι να εκφράσεις αυθεντικά και καλλιτεχνικά ποιος είσαι, θα σε ωθήσει να ζήσεις και να δουλέψεις με περισσότερους σκοπούς και νόημα.

HBR: How to Stop Worrying About What Other People Think of You