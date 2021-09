Η Ρία Τσίγα, social media και digital marketing specialist, μιλάει για όλα

Mε καταγωγή και οικογενειακά ερείσματα από Άρτα και Κρήτη. Με σπουδές και ενασχόληση πάνω στο μάρκετινγκ, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την φωτογραφία και με μια ρεαλιστική ματιά για το παρόν και το μέλλον… Μια κυρία αμερικανικών και γιατί όχι οσκαρικών προδιαγραφών σίγουρα. Με φοβερό μυαλό και άψογη γοητεία. Social media και digital marketing specialist and more, much more… πολυάσχολη και πολυτάλαντη, η φίλη Ρία! Για να δούμε τι μας είπε…

Πως κρίνεις ότι ήταν το καλοκαίρι 2021 από άποψη τουριστική και οικονομική, τι είδες, άκουσες βίωσες στα εργασιακά, επαγγελματικά και αναψυχής ταξίδια σου φέτος.

Αναμφίβολα το φετινό καλοκαίρι ήταν καλύτερο από εκείνο του 2020. Ο τουρισμός για παράδειγμα- έστω και σε μικρότερη σεζόν- λειτούργησε στα προ covid δεδομένα, με ανθρώπους από όλο τον κόσμο να επιλέγουν την Ελλάδα για τις διακοπές τους. Ήταν μια μεγάλη ανάσα για την εστίαση, τον ξενοδοχειακό κλάδο αλλά και για την οικονομία της χώρας συνολικά. Εγώ προσωπικά όπου και αν ταξίδεψα φέτος είδα όμορφες εικόνες που είχαν λείψει σε όλους μας τον καιρό της πανδημίας. Προφανώς και δεν λύθηκαν όλα τα προβλήματα και θα χρειαστεί πολύ δουλεία για να ξεπεράσουμε σε όλα τα επίπεδα αυτή την λαίλαπα. Θέλω πάντα να είμαι αισιόδοξη όμως και νομίζω πως έγινε μια καλή αρχή…

Νιώθεις οτι η κοινωνία μας αντέχει ένα ακόμη ”περίεργο” και βαρύ χειμώνα 21-22;

Όχι δεν θεωρώ ότι ούτε η κοινωνία ούτε η οικονομία αντέχει άλλο ένα χειμώνα με lock down, κλεισίματα μαγαζιών, σχολείων κτλ. Η ψυχολογία όλων μας είναι ιδιαίτερα εύθραυστη μετά από όλα αυτά και έχουμε ανάγκη από μιας μορφής κανονικότητα. Ειδικότερα τα παιδιά επιβάλλεται να γυρίσουν ομαλά στον φυσικό τους χώρο, το σχολείο, αλλά και όλοι εμείς χρειαζόμαστε διεξόδους όπως και αν το εννοεί ο καθένας. Άλλωστε η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου έκανε το εμβόλιο και ένα οριζόντιο κλείσιμο θα είναι εντελώς άδικο μέτρο. Σίγουρα η δημόσια υγεία είναι το υπέρτατο αγαθό και πρέπει όλοι μας να συνεχίσουμε να προσέχουμε, αλλά να το κάνουμε απολαμβάνοντας στιγμές και πράγματα που στερηθήκαμε όλο αυτό το διάστημα.

Τι feedback έχεις από τις επαφές σου στο χώρο του οικονομικού γίγνεσθαι στην Αθήνα και τα νησιά μας; Τι λένε; Πως πάει το πράγμα;

Η αλήθεια είναι ότι το κλίμα που εισπράττω κυρίως από ανθρώπους που με αγώνα έχουν στήσει τις επιχειρήσεις τους δεν είναι ιδιαίτερα ευοίωνο. Παρά το θετικό ισοζύγιο του φετινού καλοκαιριού, τα όσα προηγήθηκαν αλλά και το αβέβαιο μέλλον με την πανδημία, τους προβληματίζει και τους δημιουργεί μια απόλυτα δικαιολογημένη ανασφάλεια. Θέλω να ελπίζω ότι περάσαμε τις πιο δύσκολες μέρες και από εδώ και πέρα μόνο καλύτερα θα πηγαίνουν τα πράγματα

Επαγγελματικά τι ετοιμάζεις για το επόμενο διάστημα; Επίσης κατι ακόμη, εχεις κλείσει το κεφάλαιο τηλεόραση, ραδιόφωνο, ΜΜΕ, μόδα, μόντελινκ;

Η κύρια ενασχόλησή μου αυτή την περίοδο αφορά το κομμάτι των social media και του digital marketing, αποτελώντας κομμάτι μιας σημαντικής εταιρίας με φωτιστικά (EgloHellas). Το κομμάτι του μόντελινγκ το έχουμε αφήσει πίσω μας οριστικά ενώ από το κομμάτι τηλεόραση και ΜΜΕ γενικότερα δεν έχει προκύψει κάποια αξιόλογη πρόταση που θα ταιριάζει σε μένα. Είμαι ανοιχτή ωστόσο σε κάτι τέτοιο γιατί έχω περάσει πολύ ωραίες στιγμές σε αυτό τον χώρο.

Μια ελπιδοφόρα σκέψη σου, κάτι θετικό, για το αύριο!

Πάντα προσπαθώ να προσεγγίζω τη ζωή με αισιόδοξο πρίσμα και τόνο. Ελπίζω όπως προείπα ότι περάσαμε τα πολύ δύσκολα και από εδώ και πέρα μόνο καλύτερα μπορούν να πάνε τα πράγματα. Εύχομαι στον καθέναν να πετύχει τους προσωπικούς του στόχους με υγεία και έναν πολύ διαφορετικό και όμορφο χειμώνα από εκείνους που περάσαμε. Κοντά στους ανθρώπους μας και με καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για όλους. Σε ευχαριστώ πολύ Θωμά για την ομορφη συνέντευξη, καλο κουραγιο και τυχη σε ολα!