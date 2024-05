Μαίνεται ο πόλεμος στη Γάζα – Ολονύχτια επίθεση της παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ

Πόλεμος στη Γάζα: Με ρουκέτες απαντάει η παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ στους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη Ράφα

Η ένοπλη πτέρυγα της παλαιστινιακής οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ δήλωσε απόψε πως εκτόξευσε ρουκέτες από τη Λωρίδα της Γάζας προς την κατεύθυνση του Ισραήλ, σε ένα υπόβαθρο σφοδρών ισραηλινών βομβαρδισμών στην πόλη Ράφα και της έγκρισης από τη Χαμάς ενός σχεδίου κατάπαυσης του πυρός.

“Στοχεύσαμε με ομοβροντία ρουκετών την (πόλη) Σντερότ, το (κιμπούτς) Νιρ Αμ και άλλους οικισμούς στην περίμετρο της Γάζας”, μια ζώνη του Ισραήλ που βρίσκεται γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε η ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση σε μια ανακοίνωση. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε πως οι σειρήνες ήχησαν στις ζώνες γύρω από τη λωρίδα της Γάζας.

#BREAKING ✌️ Despite waiting for the Israeli side to approve the ceasefire proposal, thousands of Palestinians in the city of Rafah are experiencing moments of joy and hope for the end of the war on Gaza. pic.twitter.com/Sj8DfzL60e

