Μαριούπολη: Εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε από ρωσικό πύραυλο στο λιμάνι

Ένα εμπορικό πλοίο επλήγη από ρωσικό πύραυλο στη Μαριούπολη στη νοτιοανατολική Ουκρανία. Τραυματίστηκε ένα μέλος του πληρώματός του.

Ένα εμπορικό πλοίο υπό σημαία Δομίνικας χτυπήθηκε από ρωσικό πύραυλο στη Μαριούπολη και ένα μέλος του πληρώματός του χρειάστηκε ιατρική περίθαλψη, ανέφερε ένας Ουκρανός αξιωματούχος.

Το μηχανοστάσιο του πλοίου Azburg χτυπήθηκε από τον πύραυλο αργά το βράδυ της Δευτέρας, σύμφωνα με τον Βίκτορ Βίσνοφ, τον αναπληρωτή της Λιμενικής Υπηρεσίας της Ουκρανίας. «Το πλοίο κάηκε και τα 12 μέλη του πληρώματος μεταφέρθηκαν σε άλλο σκάφος. Ένα από τα μέλη χρειάστηκε ιατρική περίθαλψη που του παρασχέθηκε», είπε ο Βίσνοφ στο πρακτορείο Reuters.

Ο αξιωματούχος δεν γνώριζε αν το πλοίο μετέφερε κάποιο φορτίο.

Σύμφωνα με τη βρετανική εταιρεία ασφαλείας Ambrey Intelligence, το Azburg έφτασε στη Μαριούπολη στις 23 Φεβρουαρίου και δεν κατάφερε να αποπλεύσει αφού έκλεισε το λιμάνι. Η ιδιοκτήτρια εταιρεία του, που εδρεύει στη Μάλτα, δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο.

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ), που αποτελεί όργανο του ΟΗΕ, ανέφερε ότι μέχρι τις 30 Μαρτίου υπήρχαν ακόμη στα ουκρανικά λιμάνια και τα χωρικά ύδατα της Ουκρανίας 86 εμπορικά πλοία με περίπου 1.000 ναυτικούς που δεν μπορούσαν να φύγουν, λόγω του πολέμου. Τα εφόδια τελειώνουν στα πλοία αυτά, που ταυτόχρονα κινδυνεύουν από τους πυραύλους και τις νάρκες. «Εκτός από τους κινδύνους που προκύπτουν από τους βομβαρδισμούς, πολλά από τα εν λόγω πλοία τώρα αντιμετωπίζουν έλλειψη τροφίμων, καυσίμων, πόσιμου νερού και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης», σύμφωνα με τον ΙΜΟ.

