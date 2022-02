Νεκρός στα 30 του χρόνια ο ηθοποιός του «Walking Dead», Moses J. Moseley

Νεκρός στα 30 του χρόνια βρέθηκε την περασμένη Τετάρτη ο Αμερικανός ηθοποιός Moses J. Moseley, γνωστός από τη συμμετοχή του στη σειρά «The Walking Dead».

Ο ηθοποιός έχασε τη ζωή του από πυροβολισμό. Οι Αρχές ερευνούν τον θάνατό του ως πιθανή αυτοκτονία.

Εκτός από τη σειρά «The Walking Dead», ο 30χρονος είχε συμμετάσχει και σε άλλες παραγωγές, όπως οι «Watchmen», «Queen of the South» και «The Hunger Games: Catching Fire».

Our thoughts and prayers are with our #TWDFamily member Moses J. Moseley. pic.twitter.com/ahCrRNA652

— The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) February 1, 2022