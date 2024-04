Ρωσικοί βομβαρδισμοί στη Ζαπορίζια με νεκρούς και τραυματίες

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικούς βομβαρδισμούς στην ουκρανική επαρχία Ζαπορίζια, όπου είχαν σημειωθεί φονικά πλήγματα και χθες Κυριακή, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

«Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις άλλοι τραυματίστηκαν», επεσήμανε ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης της Ζαπορίζια Ιβάν Φεντέροφ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Χθες Κυριακή τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ρωσικά πλήγματα στην ίδια περιοχή της νότιας Ουκρανίας, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Όπως επεσήμανε ο Φεντόροφ, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν οκτώ κατοικημένες περιοχές της επαρχίας «357 φορές» τις τελευταίες 24 ώρες.

Η Ρωσία έχει καταλάβει από την αρχή της εισβολής της στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, μέρος της επαρχίας της Ζαπορίζια

Στο μεταξύ το δημοτικό συμβούλιο της πόλης Ζβιαχέλ, στην επαρχία Ζίτομιρ στη βόρεια Ουκρανία, ζήτησε σήμερα από τους κατοίκους να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους, έπειτα από ρωσική αεροπορική επίθεση εναντίον υποδομής που προκάλεσε ατμοσφαιρική ρύπανση.

«Η Ρωσία έπληξε υποδομή της κοινότητας στη διάρκεια της νύκτας», ανέφερε το δημοτικό συμβούλιο στην εφαρμογή Telegram.

«Δεν υπάρχουν θύματα μεταξύ των αμάχων. Αυτή τη στιγμή υπάρχει άμεση απειλή από ατμοσφαιρική ρύπανση, οπότε συστήνεται να παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα», πρόσθεσε χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

‼️ IAEA: Russian drone explosions have damaged the reactor shell at the Zaporizhzhia nuclear power plant

The organization’s director-general, Rafael Grossi, said that there had been at least three hits on the reactor. The occupiers blamed Ukraine for this. pic.twitter.com/APtQo2bkai

