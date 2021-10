Ισχυρή σεισμή δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών σημειώθηκε σήμερα, Πέμπτη, κοντά στο Τόκιο, ανακοίνωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας.

A 6.1-magnitude earthquake hits Japan's northwestern Chiba Prefecture, which lies east of Tokyo, according to Japan Meteorological Agencyhttps://t.co/tZ0qQjd1DB

