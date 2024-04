Στις φλόγες το παλιό κτήριο του Χρηματιστηρίου στην Κοπεγχάγη

Συναγερμός σήμανε την Τρίτη (16/4) στην Κοπεγχάγη όταν τυλίχθηκε στις φλόγες το ιστορικό κτήριο του Παλιού Χρηματιστηρίου ένα από τα πιο γνωστά σημεία αναφοράς της χώρας.

Η κορυφή του ηλικίας 400 ετών κτηρίου κατέρρευσε στην οροφή, αλλά δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματίες.

Πολλοί είναι εκείνοι που λένε ότι η Δανία ζει στιγμές όπως έζησε η Γαλλία πριν από πέντε χρόνια με τη φωτιά που προκάλεσε μεγάλες ζημιές στην Παναγία των Παρισίων.

Βίντεο από τοπικά μέσα ενημέρωσης έδειχνε ανθρώπους να μεταφέρουν μεγάλους πίνακες ζωγραφικής μακριά από το κτήριο που βρίσκεται στην καρδιά της δανικής πρωτεύουσας, για να τους σώσουν από τις φλόγες.

Το ιστορικό κτίριο, του οποίου η κορυφή έχει σχήμα που μοιάζει με τις ουρές τεσσάρων δράκων που είναι πλεγμένες μεταξύ τους, βρισκόταν υπό ανακαίνιση όταν ξέσπασε η πυρκαγιά.

Το κτίριο σε ολλανδικό αναγεννησιακό στιλ δεν στεγάζει πλέον το χρηματιστήριο της Δανίας, αλλά χρησιμεύει ως έδρα του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Δανίας.

«Μας περίμενε ένα τρομερό θέαμα. Το Χρηματιστήριο καίγεται», έγραψε το Εμπορικό Επιμελητήριο στο Χ.

Η αστυνομία της Κοπεγχάγης ζήτησε από τους πολίτες να αποφεύγουν την οδήγηση στο εσωτερικό της πόλης.

Denmark is having its “Notre Dame moment” The historical Børsen Stock Exchange building in Copenhagen is on fire.

It was built in 1625 and is one of the city’s most beautiful buildings with its elegant spire.

Yesterday was the 5th anniversary of the Notre Dame fire. pic.twitter.com/1JabItrWyn

— dr Đuro Trkulja (@DrTrkulja) April 16, 2024