Ταλιμπάν σκότωσαν τέσσερα άτομα και κρέμασαν τα πτώματά τους σε δημόσιο χώρο

Στην πόλη Χεράτ, στο δυτικό Αφγανιστάν, Ταλιμπάν σκότωσαν τέσσερις φερόμενους απαγωγείς και κρέμασαν τα πτώματά τους σε δημόσιο χώρο «ως ένα μάθημα προς άλλους απαγωγείς».

Ο Σερ Άχμαντ Αμάρ, αναπληρωτής κυβερνήτης της Χεράτ, είπε πως οι άνδρες είχαν απαγάγει έναν ντόπιο επιχειρηματία και τον γιο του και σκόπευαν να τους μεταφέρουν εκτός της πόλης, όταν έγιναν αντιληπτοί από περιπολίες, που είχαν στήσει σημεία ελέγχου περιμετρικά της πόλης.

Ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολισμών, κατά την οποία σκοτώθηκαν και οι τέσσερις άνδρες, ενώ τραυματίστηκε ένας στρατιώτης των Ταλιμπάν.

«Έφεραν τα πτώματά τους στην κεντρική πλατεία και τα κρέμασαν στην πόλη ως ένα μάθημα προς άλλους απαγωγείς», περιέγραψε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο απαχθέντες δεν τραυματίστηκαν.

Ο κάτοικος της Χεράτ Μοχάμαντ Ναζίρ είπε πως είχε βγει για ψώνια, κοντά στην πλατεία Μοστοφιάτ, όταν άκουσε από ένα μεγάφωνο μια ανακοίνωση με την οποία ζητείτο η προσοχή των πολιτών.

«Όταν πήγα κοντύτερα, είδα πως είχαν μεταφέρει ένα πτώμα με ένα φορτηγάκι, κατόπιν το κρέμασαν από έναν γερανό», αφηγήθηκε.

Βίντεο όπου διακρίνεται ένα πτώμα να κρέμεται από τον γερανό κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ φαίνεται και ένα σημείωμα που κάρφωσε κάποιος στο στήθος του νεκρού, το οποίο γράφει «Αυτή είναι η τιμωρία για την απαγωγή».

