THE WASHINGTON POST: Γιατί χωρίζουμε τον κόσμο σε καλό και κακό και παίρνουμε αποφάσεις για τις οποίες μετανιώνουμε;

Οι άνθρωποι κόβουν τον κόσμο ξεκάθαρα στα δύο όταν νιώθουν ότι απειλούνται. Υπάρχει ένα σωστό και ένα λάθος, ένα καλό και ένα κακό, ένα εμείς και ένα αυτοί. Σε φυσιολογικούς καιρούς, αυτή η συμπεριφορά είναι πιο εμφανής σε ανθρώπους με σοβαρή κατάθλιψη ή οριακή διαταραχή προσωπικότητας. Οι ψυχολόγοι την αποκαλούν “διάσπαση”.

Στις μέρες μας, βλέπουμε πολλή διαίρεση σε όλες τις ομάδες των ανθρώπων, από φοιτητές μέχρι γερουσιαστές. “Αυτή η μάχη είναι η βαρβαρότητα εναντίον του πολιτισμού, το καλό εναντίον του κακού”, δήλωσε ο γερουσιαστής Τεντ Κρουζ (R-Tex.) μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ. “Οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών είναι τόσο έντονες όσο το σκοτάδι με το φως”.

Σε περιόδους μεγάλης ανησυχίας, κάθε νέα σύγκρουση διαμορφώνεται με αυτόν τον τρόπο. Ένας γαλαξιακός αγώνας εναντίον κάποιου σκοτεινού άρχοντα. Η πολυπλοκότητα είναι ανυπόφορη και η διχογνωμία άτολμη. Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων για τη φυλετική δικαιοσύνη το 2020, το σύνθημα έλεγε ότι όλοι οι αστυνομικοί ήταν καθάρματα. Ήσουν ρατσιστής ή αντιρατσιστής. “Δεν υπάρχει ενδιάμεσος ασφαλής χώρος του “μη ρατσιστή””, έγραψε ο Ibram X. Kendi.

Η διαίρεση είναι βαθιά παρηγορητική, καθώς υπόσχεται μια καταπακτή διαφυγής από το χάος. Αν διαβάσουμε τα σωστά βιβλία και βάλουμε τις σωστές πινακίδες στο γκαζόν, ψιθυρίζει: “Μπορούμε να είμαστε ασφαλείς εδώ, στην πλευρά του καλού, μακριά από αυτούς”.

Αλλά όπως οι περισσότερες γνωστικές διαστρεβλώσεις, η διαίρεση μας κάνει να νιώθουμε χειρότερα αφού μας κάνει να νιώθουμε καλύτερα. Οι φωτεινές γραμμές έχουν έναν τρόπο να σκληραίνουν σε κάγκελα φυλακής. “Όταν πολιορκούμαστε, έχουμε την τάση να υψώνουμε τις νοητικές μας γέφυρες και να αποκλείουμε τις νέες πληροφορίες ακριβώς όταν τις χρειαζόμαστε περισσότερο”, γράφει η Μάγκι Τζάκσον στο νέο της βιβλίο, “Uncertain: The Wisdom and Wonder of Being Unsure”. “Η παγίδα του ‘22 είναι σαφής. Λαχταράμε τη σαφήνεια όταν γνωρίζουμε τα λιγότερα για τη δύσκολη θέση μας”.

Αρχίζουμε επίσης να μην αναγνωρίζουμε σωστά τους εχθρούς μας, αλλά και τους ήρωές μας. Δεν μπορούμε να ενσωματώσουμε πληροφορίες που δεν ταιριάζουν στην αφήγηση. Κάθε μέρα, τα τυφλά μας σημεία μεγαλώνουν. Όταν διχάζονται, οι άνθρωποι “κολλάνε είτε στη μία θέση, είτε στον αντίποδα”, έγραψε η πρωτοπόρος ψυχολόγος Marsha M. Linehan, “ανίκανοι να κινηθούν προς τη σύνθεση”.

Καθώς ο πρόεδρος Τζορτζ Μπους οδήγησε τη χώρα σε δύο καταστροφικούς πολέμους, χώρισε τον κόσμο σε δύο υπεραπλουστευμένα στρατόπεδα: τις Ηνωμένες Πολιτείες και το κακό. Αναφέρθηκε στο “κακό” σε 319 ομιλίες, δηλαδή σχεδόν στο ένα τρίτο όλων των ομιλιών του στα πρώτα 2½ χρόνια της θητείας του, σύμφωνα με το βιβλίο του Peter Singer “Ο Πρόεδρος του Καλού και του Κακού”. Αυτού του είδους η σαφήνεια έμοιαζε καθησυχαστική για πολλά εκατομμύρια Αμερικανούς, αλλά δεν άφηνε περιθώρια για αμφιβολίες ή για την πραγματικότητα. Ο Ιρακινός δικτάτορας Σαντάμ Χουσεΐν μπορούσε να είναι βάναυσος και απατεώνας και συγχρόνως να μην αποτελεί σαφή απειλή για την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Πολλά πράγματα μπορούν να είναι ταυτόχρονα αληθινά. Οι άνθρωποι συνήθως δεν χωράνε σε βολικές κατηγορίες, όσο κι αν προσπαθούμε να τους ταξινομήσουμε έτσι.

Για παράδειγμα, περίπου το 20% των πολιτών του Ισραήλ είναι Άραβες. Πού ταιριάζουν αυτά τα 2 εκατομμύρια άνθρωποι σε ένα διαιρεμένο σύμπαν; Τον περασμένο μήνα, το 70% αυτών των Αράβων πολιτών δήλωσαν ότι αισθάνονται μέρος του Ισραήλ, από μόλις 48% τον Ιούνιο. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με άλλη δημοσκόπηση, λιγότερο από το 4% μεταξύ των Εβραίων Ισραηλινών δήλωσε ότι εμπιστεύεται τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ως την πιο αξιόπιστη πηγή πληροφοριών σχετικά με τον πόλεμο κατά της Χαμάς. Πώς το αντιλαμβανόμαστε αυτό; Η διαίρεση είναι μια σπασμένη πυξίδα σε έναν βυζαντινό κόσμο.

Οι περισσότεροι από εμάς αισθανόμαστε αβέβαιοι και μπερδεμένοι ως προς το πώς να λύσουμε τα δύσκολα προβλήματα, από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή μέχρι τον ρατσισμό στην Αμερική. Όταν οι πολιτικοί και οι ακτιβιστές μας χωρίζουν και ακούνε μόνο τους εξτρεμιστές, χάνουν την επαφή με αυτή την πραγματικότητα. Για χρόνια πριν από την ανατροπή της απόφασης Roe v. Wade, ήταν σαφές ότι πολλοί Ρεπουμπλικάνοι δεν ταίριαζαν καθαρά στο στρατόπεδο κατά των αμβλώσεων. Περίπου το ένα τρίτο δήλωσε ότι υποστήριζε τη νόμιμη άμβλωση εάν μια γυναίκα την ήθελε για οποιονδήποτε λόγο, σύμφωνα με τη Γενική Κοινωνική Έρευνα του 2021. Και όμως! Το γεγονός ότι οι ψηφοφόροι από το Κάνσας έως το Οχάιο προστάτευσαν τα δικαιώματα στην άμβλωση, αποτέλεσε κατά κάποιο τρόπο έκπληξη για πολλούς πολιτικούς εμπειρογνώμονες.

Ομοίως, όταν πρόκειται για την κλιματική αλλαγή, δεν υπάρχουν δύο ομάδες – αρνητές και πιστοί – και δεν υπήρξαν ποτέ. Από το 2008, οι ερευνητές Anthony Leiserowitz και Edward Maibach παρακολουθούν την αμερικανική κοινή γνώμη σχετικά με το θέμα και έχουν εντοπίσει όχι λιγότερες από έξι ομάδες – από τους από τους Ανήσυχους έως τους Αποστασιοποιημένους και τους Απορριπτικούς – οι οποίες έχουν αλλάξει σε μέγεθος με την πάροδο των ετών.

Το ζήτημα εδώ είναι να υποθέτουμε πάντα ότι οι άνθρωποι βρίσκονται σε ένα πλαίσιο συμπεριφοράς – αν ταιριάζουν κάπου. Οι δημοσιογράφοι, ειδικότερα, πρέπει να μας βοηθήσουν να το δούμε αυτό – παίρνοντας συνεντεύξεις από ανθρώπους που έχουν αλλάξει γνώμη ή που είναι αβέβαιοι και δεν εντάσσονται με ακρίβεια σε ένα στρατόπεδο. Ενισχύστε τις φωνές τους- μοιάζουν πολύ με τους περισσότερους από εμάς.

Ένα από τα πιο χρήσιμα πράγματα που διάβασα από τότε που ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος στη Γάζα ήταν η συνέντευξη της Lulu Garcia-Navarro με τον Ισραηλινό συγγραφέα Etgar Keret για τους New York Times. Τις ημέρες μετά τις επιθέσεις της Χαμάς, ένιωσε την ανάγκη να διχαστεί – και την πολεμούσε ενεργά, δουλεύοντας για να δει την πληρέστερη καταστροφή, ας πούμε: “Νομίζω ότι στην ψυχή μας, ή στο μυαλό μας, ή όπως αλλιώς το λέτε, υπάρχει κάτι πολύ σύνθετο, κάποια ικανότητα να συγκρατούμε την ασάφεια, να μην μας κατακλύζει μόνο ένα συναίσθημα. Να μπορούμε να εισπνεύσουμε την πολυπλοκότητα της ύπαρξης”, είπε.

Στους Αμερικανούς που βρίσκονταν περισσότερα από 5.000 μίλια μακριά και διαφωνούσαν για το αν ένα δημόσιο σχολικό σύστημα ή ο διευθυντής ενός κολεγίου ήταν αρκετά εξοργισμένος, είχε να πει το εξής: “Αυτό είναι τρελό. Αυτή η ιδέα ότι οι άνθρωποι λένε: καταδικάζουν αυτό, καταδικάζουν εκείνο. Δεν θέλω κανείς να καταδικάσει τίποτα. Εγώ λέω, να είστε άνθρωποι. Βλέπετε κάποιον να πονάει, προσπαθήστε να δείτε αυτόν τον πόνο”.

Αυτή μπορεί να είναι η καλύτερη συμβουλή για να ζει κανείς σε μια εποχή όπως αυτή: “Εισπνεύστε την πολυπλοκότητα”. Δείτε τον πόνο. Αποφύγετε τη μαύρη-άσπρη σκέψη – και ξεκουράστε τα κουρασμένα μάτια σας στο γκρι. Εκεί βρίσκεται όλη η δράση.