Το Ισραήλ ετοιμάζεται για αντεπίθεση κατά του Ιράν – Διεθνείς πιέσεις για αποφυγή κλιμάκωσης

Ο αρχηγός του στρατού του Ισραήλ δήλωσε χθες Δευτέρα ότι η χώρα του θα απαντήσει στην επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο, αλλά δεν διευκρίνισε πότε και πώς, καθώς οι παγκόσμιοι ηγέτες προέτρεψαν το Τελ Αβίβ να μην προβεί σε αντίποινα, προσπαθώντας να αποφύγουν ένα σπιράλ βίας στη Μέση Ανατολή.

Ο επικεφαλής του ισραηλινού στρατού αντιστράτηγος Χέρζι Χαλέβι ανέφερε συγκεκριμένα ότι το Ισραήλ εξετάζει τα επόμενα βήματά του, αλλά ότι το ιρανικό χτύπημα «θα αντιμετωπιστεί με απάντηση».

Ο Χαλέβι δεν έδωσε λεπτομέρειες, ωστόσο ο εκπρόσωπος του στρατού, υποναύαρχος Ντάνιελ Χάγκαρι, δήλωσε ότι το Ισραήλ θα απαντήσει «τη στιγμή που θα επιλέξουμε».

Όπως μεταδίδει το ΑP, oι δύο άνδρες μίλησαν στην αεροπορική βάση Νεβατίμ στο νότιο Ισραήλ, η οποία, σύμφωνα με τον Χάγκαρι, υπέστη μόνο ελαφρές ζημιές από την ιρανική επίθεση.

Στόχος του Ισραήλ είναι να πλήξει το Ιράν χωρίς να προκαλέσει γενικευμένο πόλεμο, μετέδωσε εξάλλου και το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του πολεμικού συμβουλίου του εβραϊκού κράτους.

Παράλληλα αναφέρεται ότι το Ισραήλ θέλει να δράσει κατά του Ιράν σε συντονισμό με τις ΗΠΑ.

Το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο συνεδρίασε για να συζητήσει την απάντηση του Ισραήλ στην επίθεση του Ιράν.

Σύμφωνα με το Channel 12, συζητήθηκαν πολλές επιλογές, με καθεμία από αυτές να είναι μια «επώδυνη» απάντηση κατά του Ιράν, η οποία όμως δεν θα πυροδοτήσει έναν περιφερειακό πόλεμο.

Το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο στοχεύει επίσης να επιλέξει μια απάντηση στην ιρανική επίθεση του Σαββάτου την οποία δεν θα μπλοκάρουν οι ΗΠΑ.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συσκέπτεται με κορυφαίους αξιωματούχους για να συζητήσουν μια πιθανή απάντηση. Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, η κυβέρνηση δεν έκανε καμία ανακοίνωση για οποιαδήποτε απόφαση.

Σε συνομιλία που είχε με τον ηγέτη της πλειοψηφίας της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων Στιβ Σκαλίσι, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι «το Ισραήλ θα κάνει ό,τι απαιτείται για να αμυνθεί», ανακοίνωσε το γραφείο του πρωθυπουργού.

Ενώ οι Ισραηλινοί ηγέτες έχουν αφήσει υπονοούμενα για αντίποινα, η κυβέρνηση δέχεται ισχυρές διεθνείς πιέσεις να μην κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση – ειδικά μετά το ιρανικό χτύπημα που προκάλεσε τόσο μικρή ζημιά.

Οι ΗΠΑ κάλεσαν το Ισραήλ να επιδείξει αυτοσυγκράτηση καθώς προσπαθεί να οικοδομήσει μια ευρεία διπλωματική απάντηση.

Ενώ ο υποστράτηγος Πατ Ράιντερ, εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου, δήλωσε ότι η όποια απάντηση εναπόκειται στο Ισραήλ να αποφασίσει, πρόσθεσε: «Δεν θέλουμε να δούμε κλιμάκωση, αλλά προφανώς θα λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσουμε τις δυνάμεις μας στην περιοχή».

Ερωτηθείς κατά την ενημέρωση για το αν μια τέτοια απάντηση θα έθετε σε κίνδυνο τη σταθερότητα στην περιοχή, ο Ράιντερ είπε ότι οι ΗΠΑ «θα παραμείνουν σε στενή διαβούλευση με τους ισραηλινούς εταίρους μας, όπως κάναμε καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Και πάλι, δεν επιδιώκουμε ευρύτερες περιφερειακές συγκρούσεις».

Οι ΗΠΑ εργάζονται επίσης τα τελευταία χρόνια για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ του Ισραήλ και των μετριοπαθών αραβικών κρατών σε μια συμμαχία για την αντιμετώπιση του Ιράν.

Παράλληλα, η Wall Street Journal σε δημοσίευμά της ανέφερε ότι Αμερικανοί και δυτικοί αξιωματούχοι αναμένουν ότι το Ισραήλ θα απαντήσει γρήγορα στην επίθεση του Ιράν, πιθανότατα ακόμη και σήμερα.

Ωστόσο, οι αξιωματούχοι εξέφρασαν την ελπίδα ότι τόσο το Ιράν όσο και το Ισραήλ θα καταφέρουν να ξεφύγουν από αυτόν τον κύκλο έντασης, καθώς αμφότεροι θα μπορέσουν να δηλώσουν νικητές σε βαθμό τέτοιο ώστε να τους δοθεί μια έξοδος για να αποφύγουν περαιτέρω κλιμάκωση.

Οι ΗΠΑ, η Βρετανία και η Ιορδανία – βασικός σύμμαχος των ΗΠΑ στην περιοχή – δήλωσαν ότι οι αεροπορικές δυνάμεις τους βοήθησαν στην αναχαίτιση των ιρανικών πυραύλων και των μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Ο Χαλέβι δήλωσε ότι η Γαλλία και «άλλοι εταίροι» συμμετείχαν και σημείωσε ότι «η επίθεση του Ιράν δημιούργησε νέες ευκαιρίες για συνεργασία στη Μέση Ανατολή».

Watch IDF Chief of the General Staff LTG Herzi Halevi thank @CENTCOM , Armed forces, Armed Forces and other partners for their participation in Operation Iron Shield and address the Iranian attack: pic.twitter.com/YIlAQBXdjY

— Israel Defense Forces (@IDF) April 15, 2024