Τσαλικάκης: Τα νοσοκομεία της 4ης ΥΠΕ δεν είναι νοσοκομεία μιας νόσου

Τα νοσοκομεία που υπάγονται στην αρμοδιότητα της 4ης ΥΠΕ δεν είναι νοσοκομεία μιας νόσου κι αυτό αποδεικνύεται από τις 20.821 εισαγωγές για νοσηλεία non Covid ασθενών, μόνο κατά τον μήνα Δεκέμβριο του 2021, αριθμό δεκαπλάσιο από εκείνον των εισαγωγών με Covid, που στο ίδιο χρονικό διάστημα ήταν 2005, επισημαίνει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο διοικητής της 4ης ΥΠΕ Δημήτρης Τσαλικάκης.

«Παρά τη μεγάλη πίεση που δέχτηκε το ΕΣΥ στη Μακεδονία και τη Θράκη, ο αριθμός νοσηλευομένων στις λεγόμενες “καθαρές κλίνες”, δηλαδή στις non Covid, ήταν μεγαλύτερος ακόμα και από τον Δεκέμβριο του 2018 και τον Δεκέμβριο του 2019, που δεν υπήρχε Covid. Συγκεκριμένα, οι εισαγωγές στα νοσοκομεία αρμοδιότητας της 4ης ΥΠΕ, τον Δεκέμβριο του 2018, ήταν 19.593, τον Δεκέμβριο του 2019 ήταν 19.458, ενώ τον Δεκέμβριο του 2021 είχαμε όχι μείωση, αλλά αύξηση εισαγωγών σε 22.826, εκ των οποίων οι 20.821 non Covid και οι 2005 με Covid. Σαφώς τα νοσοκομεία μας έχουν δυσκολίες και προβλήματα και η Covid τα έφερε όλα πιο μπροστά και πιο έντονα. Προέκυψαν ανάγκες για διαφορετικά ΤΕΠ, για διπλές κλινικές, για διπλές ΜΕΘ για Covid και non Covid ασθενείς. Η πληρότητα στις ΜΕΘ -είτε στις Covid είτε στις non Covid- “άγγιζε” καθημερινά το 100%, ενώ 520 ασθενείς θετικοί στη νόσο Covid-19 νοσηλεύονταν καθημερινά σε απλές κλίνες για τον μήνα Δεκέμβριο. Από τους νοσηλευόμενους σε απλές κλίνες, το 80% ήταν ανεμβολίαστοι, ενώ εκ των νοσηλευομένων σε ΜΕΘ Covid, το 86% ήταν ανεμβολίαστοι. Παρόλα αυτά, το σύστημα άντεξε κι έμεινε όρθιο και θα βγει δυνατό. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους υγειονομικούς για την προσπάθεια που κατέβαλαν τον μήνα Δεκέμβριο προκειμένου να βγει επάξια όλος αυτός ο μεγάλος όγκος δουλειάς», σημείωσε ο κ. Τσαλικάκης.

Σύμφωνα με στοιχεία της 4ης ΥΠΕ, κατά τον περασμένο Δεκέμβριο απευθύνθηκαν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών των νοσοκομείων που υπάγονται στην αρμοδιότητά της, περίπου 41.500 πολίτες, εκ των οποίων 11.000 ενήλικες και 2500 παιδιά αντιμετωπίστηκαν ως ύποπτα περιστατικά.

Όλες οι δομές που διατηρούν εμβολιαστικά κέντρα, αλλά κυρίως οι καταδρομικές κινητές μονάδες έκαναν καθημερινά αγώνα δρόμου για να εμβολιάσουν πολίτες που δεν μπορούσαν να προσέλθουν. Περίπου 320.000 εμβολιασμοί σε όλες τις δομές της 4ης ΥΠΕ, για τον μήνα Δεκέμβριο, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου του 2021 μέχρι την τελευταία ημέρα του 2021 πραγματοποιήθηκαν 12.000 εμβολιασμοί από τις κινητές μονάδες.