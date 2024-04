Viral η ανάρτηση του Τραμπ για την ολική έκλειψη ηλίου

«Ξέχασες επίσης να συμπεριλάβεις το επόμενο καρέ, ξέρεις, αυτό όπου αναδύεται ξανά ο ήλιος. Οι εκλείψεις είναι προσωρινές. Όπως ο Τραμπ», αναφέρει ένας άλλος.

«Η διαφήμιση της έκλειψης ηλίου του Τραμπ εξοργίζει τους φιλελεύθερους που έχουν απολύτως μηδενική αίσθηση του χιούμορ», σημειώνει άλλος χρήστης του X.

«Ξέχασες επίσης να συμπεριλάβεις το επόμενο καρέ, ξέρεις, αυτό όπου αναδύεται ξανά ο ήλιος. Οι εκλείψεις είναι προσωρινές. Όπως ο Τραμπ», αναφέρει ένας άλλος.

«Η διαφήμιση της έκλειψης ηλίου του Τραμπ εξοργίζει τους φιλελεύθερους που έχουν απολύτως μηδενική αίσθηση του χιούμορ», σημειώνει άλλος χρήστης του X.

Η άποψη του Τραμπ για την έκλειψη της 8ης Απριλίου έρχεται επτά χρόνια μετά την περιβόητη στιγμή του κατά την τελευταία έκλειψη Ηλίου. Τον Αύγουστο του 2017, ο τότε πρόεδρος έγινε viral όταν αγνόησε όλες τις συστάσεις ηλιακής ασφάλειας κοιτάζοντας απευθείας τον ήλιο με γυμνά μάτια.

Ο Τραμπ ήταν μαζί με την τότε πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ και τον γιο τους Μπάρον στο μπαλκόνι Τρούμαν στον Λευκό Οίκο για να παρακολουθήσουν τα σπάνια φαινόμενα.

This is Trump during the 2017 solar eclipse looking DIRECTLY AT THE SUN.

Did he stare at the sun again today??? pic.twitter.com/h8JQgiWwBk

— Trump L’s (@Trump_Losses) April 8, 2024