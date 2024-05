Μπάιντεν: Ο Τραμπ δεν θα αποδεχθεί το αποτέλεσμα των εκλογών και αυτό είναι «επικίνδυνο»

«Δεν είναι δυνατόν να αγαπάς τη χώρα σου μόνο όταν κερδίζεις», είπε ακόμη ο Δημοκρατικός πολιτικός, 81 ετών, αναφερόμενος στον 77χρονο αντίπαλό του.

«Αν γίνουν όλα τίμια, θα αποδεχθώ τα αποτελέσματα με χαρά», αλλά «αν δεν γίνει αυτό, πρέπει να δώσεις μάχη για το καλό της χώρας», δήλωνε την περασμένη εβδομάδα ο κ. Τραμπ στην εφημερίδα Milwaukee Journal Sentinel.

Ο Τζο Μπάιντεν είπε εξάλλου ότι ο Δημοκρατικός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα, που έχει εμπλακεί στην εκστρατεία του, τον συμβούλευσε να «συνεχίσει να κάνει» αυτό που κάνει ήδη.