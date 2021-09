Η ανάκαμψη της Κρήτης περνάει από τον τουρισμό

Ο Τουρισμός θα βοηθήσει την ανάκαμψη της Κρήτης από την οικονομική και υγειονομική κρίση σύμφωνα με τον περιφερειακό σύμβουλο Κρήτης, εντεταλμένο για τα Ευρωπαϊκά Θέματα Γ. Αλεξάκη, ο οποίος συμμετείχε στο τελικό συνέδριο του Ευρωπαϊκού Έργου «BRANDTOUR». Ο κ. Αλεξάκης αναφέρθηκε στην οικονομική σημασία του τουριστικού κλάδου και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που προσφέρει το νησί της Κρήτης για την ανάκαμψη και την ανάπτυξη ενός ανθεκτικού τουρισμού.

Το συγκεκριμένο έργο «BRANDTOUR» (Building Regional Actions for New Developments in Tourism) Οικοδομώντας Περιφερειακές Δράσεις για νέα ανάπτυξη του Τουρισμού, ανήκει στο χρηματοδοτικό πλαίσιο Interreg EU και η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε στην υλοποίηση του. Σκοπός του έργου, η ενίσχυση των τοπικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων μέσω της ανάδειξης και προώθησης λιγότερο γνωστών προορισμών, της αξιοποίησης τοπικών σημείων ενδιαφέροντος μέσω του μάρκετινγκ και της ανάπτυξης συνεργειών για την προώθηση, την καινοτομία, τη διαφοροποίηση της τουριστικής προσφοράς καθώς και την ανάπτυξη εξατομικευμένων τουριστικών πακέτων.

Το Σχέδιο Δράσης που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου, με τη συμμετοχή των (εμπλεκόμενων φορέων) stakeholders και το ενδιαφέρον των τοπικών φορέων αποτελεί μια βάση νέων ιδεών και προγραμμάτων στον τομέα του τουρισμού, τόσο δια του νέου Περιφερειακού Προγράμματος της Κρήτης και της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης αλλά και δια νέων διαπεριφερειακών συνεργασιών.